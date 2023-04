Microsoft rilascia Phone Link per iOS per tutti gli utenti di Windows 11

Microsoft ha annunciato che Phone Link per iOS su Windows 11 sta iniziando il rollout a livello globale, in 39 lingue e in 85 mercati.

L’azienda aveva annunciato di recente che Windows 11 avrebbe ampliato la funzione Phone Link per consentire la connessione tra un pc e un dispositivo mobile iOS, con l’obiettivo di eliminare le barriere tra l’iPhone e il pc e rendere più facile la comunicazione.

Il nuovo componente era stato distribuito inizialmente per gli utenti Insider: ha subito suscitato un grande interesse, che tuttavia era stato accompagnato anche da un po’ di delusione per le limitazioni ancora presenti nell’integrazione.

In ogni caso, ora Microsoft afferma di aver ricevuto commenti positivi dal feedback dei primi utenti Windows Insider per cui ha deciso di iniziare un rollout graduale al pubblico più ampio di Windows 11, con l’obiettivo di raggiungere tutti gli utenti abilitati entro la metà di maggio. Vedremo se alcune delle limitazioni sono state smussate nella versione finale.

Phone Link è già disponibile da tempo per gli utenti Android e consente l’accesso istantaneo sul pc Windows ai contenuti del telefono. Microsoft ha dichiarato l’intenzione di continuare a offrire un’esperienza ricca di nuove funzionalità che si aggiungeranno man mano che la tecnologia diventa disponibile.

Con la possibilità di effettuare questa connessione tra pc e iPhone, Microsoft vuole aiutare i clienti di Windows 11 a evitare di perdere una telefonata o un messaggio importante mentre sono concentrati nel lavoro sul proprio pc Windows.

Una volta abilitato dall’utente di Windows 11, Phone Link per iOS offrirà il supporto iOS di base per chiamate, messaggi e accesso ai contatti.

Ciò significa che, anche se il telefono non è a portata di mano, ad esempio durante una presentazione o un momento di concentrazione, si riceveranno le notifiche su Windows 11 e si potrà scegliere quale azione intraprendere, il tutto direttamente dal pc.

L’integrazione di iCloud rende inoltre possibile accedere in modo semplice alle foto del proprio iPhone sul pc, tutto all’interno dell’app Foto in Windows 11.

Microsoft ha anche reso disponibile una guida all’installazione che istruisce sui passaggi necessari alla configurazione.