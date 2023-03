iPhone e Windows 11: integrazione in anteprima per gli utenti Insider

Contestualmente agli ultimi aggiornamenti annunciati per Windows 11, Microsoft ha anche presentato l’anteprima di Phone Link per iOS per i Windows Insider, per l’integrazione tra iPhone e un pc Windows.

Non si tratta di una release di produzione, destinata a tutti gli utenti, bensì di una versione preview rilasciata in modo che gli iscritti al Windows Insider Program possano provarne le funzionalità e la stabilità.

Inoltre, si tratta di un’anteprima limitata: Microsoft ha iniziato la distribuzione con una piccola percentuale di Insider, questa settimana; quindi non tutti gli Insider vedranno subito la preview. La società di Redmond aumenterà poi la disponibilità a un numero maggiore di utenti con il tempo e in base al feedback ricevuto da questo primo gruppo di Insider.

Gli Insider che ricevono l’anteprima di Phone Link per iOS, vedranno l’opzione per selezionare il proprio iPhone sulla homepage di Phone Link (oltre a quella per poter scegliere un dispositivo Android).

Dopo aver scelto l’iPhone, parte l’installazione guidata per abbinare il dispositivo Apple. L’utente verrà indirizzato a seguire una serie di passaggi che lo guideranno a fare il pairing tra l’iPhone e il pc tramite Bluetooth. L’operazione inizia dopo la scansione di un codice QR visualizzato sullo schermo, per poi passare alla fase di conferma che aiuta a confermare che il telefono e il pc sono nel raggio d’azione.

Durante questa fase, viene chiesto all’utente di confermare che il codice in Phone Link corrisponda a quello visualizzato sull’iPhone. Una volta completata l’associazione, viene chiesto di concedere una serie di autorizzazioni che permetteranno al software di sincronizzare i contenuti preferiti con Phone Link: è un passaggio importante – sottolinea Microsoft – per far sì che le notifiche e i contatti dall’iPhone vengano visualizzati correttamente in Phone Link.

Una volta completata l’installazione guidata e dopo aver associato l’iPhone al pc e aver impostato le necessarie autorizzazioni, Phone Link fornirà un supporto iOS di base per chiamate, messaggi e contatti: l’utente riceverà le notifiche di iOS direttamente attraverso le notifiche di Windows.

Oltre allo stadio ancora di preview del software, c’è però da tenere presente che, allo stato attuale, ci sono anche delle limitazioni non da poco nelle funzionalità dell’integrazione tra iPhone e Windows.

Almeno per il momento, Phone Link non supporta la creazione o la risposta a un messaggio di gruppo, né l’invio o la ricezione di contenuti multimediali nei messaggi. Inoltre, non riceve il primo messaggio di un nuovo destinatario in Messaggi e non supporta l’invio di immagini, GIF o Memoji.

Ci sono poi altre limitazioni riguardanti la visualizzazione e la cronologia dei messaggi, così come il pairing Bluetooth e le chiamate, e per le notifiche.

Sul blog per i Windows Insider e su Microsoft Tech Community sono disponibili ulteriori informazioni su questa versione preview di Phone Link che integra il supporto per iOS.