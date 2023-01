Microsoft pronta ad investire 10 miliardi in ChatGPT

Secondo un articolo di Semafor, Microsoft sarebbe in trattative per investire 10 miliardi di dollari in OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, la famosa app che sta catalizzando le attenzioni di aziende e innumerevoli utenti

L’importante operazione, che secondo gli analisti vedrebbe coinvolte anche altre società di venture capital, valuterebbe OpenAI ben 29 miliardi di dollari.

Non è chiaro se l’accordo sia stato finalizzato, ma i documenti inviati ai potenziali investitori nelle ultime settimane che ne delineavano i termini indicavano una chiusura entro la fine del 2022.

L’investimento da parte di Microsoft farebbe parte di un accordo molto complesso, in cui la società di Redmond otterrebbe il 75% dei profitti di OpenAI fino a quando non recupererà il proprio investimento, secondo quanto affermato da Semafor.

Una volta raggiunta tale soglia, si verrebbe a creare una nuova struttura societaria. A Microsoft andrebbe una quota pari al 49% del capitale, e un analogo 49% sarebbe detenuto dalle società partner dell’investimento. Ad OpenAI rimarrebbe solo il 2%.

L’interesse di Microsoft in OpenAI è tutt’altro che nuovo: nel 2019 infatti aveva già investito 1 miliardo di dollari in OpenAI, avviando contestualmente una partnership tecnologica.

Già allo stato attuale ChatGPT si presta senza alcun dubbio a numerose applicazioni pratiche ed è facile immaginare quanto potenziale possa aggiungere (ad esempio) a suite di produttività come Microsoft 365.

Al momento in cui scriviamo entrambe le società non hanno voluto commentare l’indiscrezione.