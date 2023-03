Microsoft Outlook per macOS ora è gratuito per tutti gli utenti Mac

Microsoft ha annunciato ufficialmente che Outlook per macOS è ora gratuito per tutti gli utenti Mac, e non è finita qui: è anche ottimizzato per Apple Silicon.

È possibile scaricare Outlook per Mac dall’App Store di Apple, e gli utenti possono ora utilizzarlo gratuitamente su macOS, senza dover necessariamente sottoscrivere un abbonamento o una licenza Microsoft 365.

Gli utenti Mac possono aggiungere al noto e potente client email il proprio account Outlook.com in modo facile, ma Outlook non è limitato al solo ecosistema Microsoft.

È possibile anche aggiungere Gmail, iCloud, Yahoo! o una casella email IMAP in Outlook e sperimentare anche su macOS le funzionalità di gestione di posta elettronica e calendario di questo software molto diffuso in ambito Windows. Forse su Mac è un po’ meno popolare, ma probabilmente questa mossa di Microsoft porterà una maggiore diffusione anche tra gli utenti di sistemi macOS.

Peraltro Outlook e le applicazioni di Microsoft 365 in generale sono già ben radicate nelle piattaforme Apple, sia desktop che mobili. Microsoft stessa sottolinea che l’applicazione Outlook per Mac completa Outlook per iOS, offrendo alle persone un’esperienza coerente, affidabile e potente, progettata per portare la migliore esperienza di Outlook nell’ecosistema Apple che tanti usano e apprezzano, anche in ambito aziendale.

Oltretutto, Microsoft Outlook è ben più di un semplice client di email: può rappresentare un hub che semplifica la gestione digitale della propria giornata.

Ciò non toglie che uno dei punti di forza principali di Outlook sia la possibilità di gestire in modo versatile e potente più account email in un’unica applicazione. L’applicazione supporta la maggior parte dei provider di posta elettronica personali e fornisce potenti funzioni, come la visualizzazione di tutte le inbox allo stesso tempo e la ricerca di tutte le caselle, per semplificare la gestione di più account.

Outlook per macOS – sottolinea inoltre il team di Microsoft – è built for Mac.

Presenta un’interfaccia utente moderna e di gradevole aspetto, progettata e ottimizzata per macOS. Tali miglioramenti – assicura Microsoft – vanno ben oltre il livello di superficie. Il nuovo Outlook è ottimizzato per Apple Silicon, con prestazioni e velocità di sincronizzazione superiori alle versioni precedenti.

Inoltre, Outlook per Mac si integra meglio nella piattaforma Apple in modo da ottenere il massimo dal dispositivo macOS. L’utente può visualizzare la propria agenda tramite un widget e vedere i promemoria nel Centro notifiche. Microsoft sta anche creando una panoramica dei prossimi eventi del calendario accessibile nella barra dei menu (funzione che sarà disponibile a breve).

Ancora: con la nuova funzione Handoff, l’utente può riprendere le attività da dove le ha lasciate, tra i dispositivi iOS e Mac.

Un’altra funzionalità che Microsoft menziona come coming soon è rappresentata dagli Outlook Profiles, che consentono di connettere gli account email all’esperienza Full immersion di Apple. Con i Profili di Outlook, gli utenti potranno ad esempio fare in modo di non ricevere notifiche indesiderate al momento sbagliato, in modo da potersi concentrare sulle importanti email di lavoro, senza distrazioni.

Nel complesso, Outlook offre una serie di modi per aiutare gli utenti a rimanere concentrati e a ottenere di più, aiutandoli a decidere cosa vogliono vedere e quando. Ad esempio, per chi ha account multipli, la visualizzazione per tutti gli account consente di gestire tutte le caselle di posta in arrivo contemporaneamente, senza dover passare da una all’altra.

Outlook offre anche altre opzioni per tenere i messaggi importanti in primo piano, definire le priorità e rimanere focalizzati, alcune delle quali disponibili solo con i servizi di posta di Microsoft.