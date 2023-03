Apple device management, nuovo report Addigy sullo stato del settore

Addigy è l’azienda sviluppatrice dell’omonimo software, una piattaforma di Apple device management multi-tenant e basata su cloud che semplifica il monitoraggio, la gestione e la protezione dei dispositivi Apple da parte dei managed service provider (MSP) e dei team IT aziendali.

Addigy ha pubblicato il suo rapporto 2023 State of the Apple Device Management Industry Report per gli MSP, in cui sono stati intervistati 480 professionisti MSP in tutto il mondo sui prezzi della gestione dei dispositivi Apple, sulla gestione dei dispositivi Apple e sulla crescita dei dispositivi Apple sul posto di lavoro.

L’Apple device management – afferma l’azienda – crea una nuova linea di business che gli MSP possono offrire a prezzi premium. Secondo il report, gli MSP che gestiscono i dispositivi Apple fatturano il doppio rispetto a quelli che non lo fanno. Inoltre, generano le maggiori entrate ricorrenti annuali (ARR, annual recurring revenue).

L’indagine ha poi rilevato che l’uso dei dispositivi Apple sul posto di lavoro continua a crescere, generando maggiori entrate per gli MSP che abbracciano la nuova era di Apple. Il 65% di tutti gli intervistati ha dichiarato di aspettarsi un aumento dell’uso dei dispositivi Apple tra i propri clienti aziendali nei prossimi 12 mesi.

I due motivi principali per cui gli MSP non gestiscono i dispositivi Apple sono riconducibili secondo Addigy al fatto che non possono farlo, non per la mancanza di tale esigenza da parte dei clienti.

Il report di Addigy ha individuato i seguenti motivi per cui gli MSP non gestiscono i dispositivi Apple:

La gestione dei dispositivi macOS è una seccatura (30 percento)

Non si ha un esperto Apple nel proprio team (28,3%)

Nessuno dei propri clienti ha dispositivi Apple (28,3%)

I tecnici dell’azienda si rifiutano di toccarli (5,7%)

Altro (3,8%)

Il report – sottolinea Addigy – evidenzia anche le principali sfide che gli MSP devono affrontare quando si tratta di gestire i dispositivi macOS:

Mantenere aggiornati i sistemi operativi e il software (30,2%)

Stabilire una connessione veloce e affidabile ai dispositivi remoti (25,2%)

Mantenimento della sicurezza e della conformità (20,8%)

Onboarding dei nuovi utenti (18%)

Altro (5,8%)

Il report di Addigy evidenzia anche come gli MSP considerino la sicurezza dei dispositivi Apple macOS sul posto di lavoro. Nonostante il rischio di hacking e malware per gli utenti Apple sia più alto che mai, sottolinea Addigy, il 33,9% degli MSP ritiene che i dispositivi Apple macOS siano più sicuri di quelli Windows e che necessitino di una gestione quotidiana minima.

Sul sito di Addigy è possibile scaricare il 2023 State of the Apple Device Management Industry Report.