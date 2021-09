Microsoft Office LTSC 2021 è ora generalmente disponibile

Microsoft ha annunciato la disponibilità generale di Office LTSC 2021, la versione perpetua Long Term Servicing Channel (LTSC) per Windows e macOS.

Si tratta della versione perpetua di Office 2021, parallela a Microsoft 365. Una versione sviluppata da Microsoft per clienti aziendali e organizzazioni governative, per una serie limitata di situazioni specifiche e per scenari che non prevedono soluzioni cloud

Tra questi: dispositivi regolamentati che non possono accettare aggiornamenti delle funzionalità per anni, dispositivi di controllo del processo nel reparto di produzione che non sono connessi a Internet e sistemi speciali che devono rimanere bloccati nel tempo e che richiedono un canale di assistenza a lungo termine.

Per soddisfare queste esigenze, Office LTSC fornisce una versione bloccata nel tempo degli strumenti e delle applicazioni di produttività.

Se da un lato ci sono i miglioramenti nelle prestazioni e di accessibilità estesa, questa tipologia di versione non offre le funzionalità basate sul cloud delle app di Microsoft 365, come la collaborazione in tempo reale e l’automazione potenziata dall’intelligenza artificiale in Word, Excel e PowerPoint, così come le funzioni di sicurezza e conformità progettate per l’ambiente di lavoro ibrido.

Per Microsoft, è chiaramente l’offerta Microsoft 365 a offrire l’esperienza di Office più produttiva e sicura disponibile, quella a cui vengono regolarmente aggiunte nuove funzionalità e innovazioni in campi quali la collaborazione, l’intelligenza artificiale, la sicurezza e altro ancora.

Quindi la società di Redmond, pur sottolineando che questo non sarà l’ultimo rilascio perpetuo, continuerà a fare sforzi e investimenti per rendere ancora più facile per i clienti adottare Microsoft 365.

Oltre a Office LTSC e all’offerta perpetua consumer, Office 2021, che arriverà il 5 ottobre 2021, Microsoft ha annunciato anche la disponibilità generale sia di Project che di Visio.

Per quanto riguarda le novità delle applicazioni, è possibile consultare la pagina di panoramica su Microsoft Office LTSC 2021.

Word 2021 presenta nuovi contenuti multimediali per la libreria, la nuova casella Microsoft Search, la scheda Disegno aggiornata, il supporto per il formato OpenDocument (ODF) 1.3 e altro ancora.