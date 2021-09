Microsoft Office 2021 arriverà il 5 ottobre

Il 5 ottobre, già in calendario come il giorno di Windows 11, sarà anche la data di rilascio di Office 2021, ossia la versione consumer di Office alternativa a quella in abbonamento di Office 365.

Microsoft Office 2021, riportano le fonti americane, beneficerà delle nuove funzioni inserite in Office LTSC, Long Term Servicing Channel, ossia la versione per le aziende e gli enti, e funzionerà non solo sui pc a 64 bit, ma anche su quelli vecchi a 32 bit.

Riguardo le nuove funzioni si parla di Line Focus, una modalità di lettura dei documenti di Word, della funzione XLookUp, che aiuta a trovare elementi in una tabella o in un intervallo per riga in un foglio di lavoro di Excel, del supporto per array dinamici in Excel e del dark mode per tutte le app della suite.

Non si hanno ancora dettagli sul prezzo della suite.