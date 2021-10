Microsoft, il nuovo Skype sarà più facile da usare e veloce

Microsoft ha condiviso i piani dell’azienda sul futuro di Skype: lo strumento di comunicazione per chiamate audio e video sarà migliorato e diventerà più veloce, affidabile e dall’aspetto più moderno.

La società di Redmond ha sottolineato di aver ascoltato il feedback degli utenti e molti dei cambiamenti provengono in modo diretto da tali suggerimenti.

La novità più evidente e importante è per l’area principale di Skype, quella della chiamata, aggiornata e modernizzata con l’arrivo del call stage.

Microsoft ha aggiunto nuovi layout, temi e altri modi per aiutare tutti a connettersi in modo più coinvolgente durante la videochiamata.

Il redesign è stato però portato avanti in modo da offrire un look and feel più moderno, ma senza compromettere il senso di familiarità che gli utenti hanno con l’app.

Inoltre, ora gli utenti possono trovare se stessi nella vista principale durante una chiamata. È stato anche regolato il modo in cui i feed video sono renderizzati in una griglia più naturale.

Ora tutti i partecipanti – anche se non stanno condividendo il video – saranno visibili nella fase di chiamata.

Prima, se qualcuno condivideva il proprio schermo o attivava la modalità Together, le anteprime video nella barra superiore erano troppo piccole per essere coinvolgenti. Ma ora vengono mostrate anteprime video più grandi nella barra superiore.

Non è stato migliorato solo l’aspetto, ma anche la performance di Skype.

Microsoft ha affermato di aver migliorato le prestazioni in scenari chiave del 30% su desktop, e di oltre il 2.000% su Android, e ci sono altre ottimizzazioni in arrivo man mano che il team di sviluppo continua a modernizzare lo stack multimediale.

Sempre per rendere l’esperienza più coinvolgente, anche i partecipanti solo audio hanno i loro sfondi sul call stage.

Sono le stesse immagini usate per sostituire lo sfondo nelle videochiamate, così gli scenari rimangono familiari.

Ci sono poi tanti perfezionamenti minori del design, in tutta l’app, che riceve un restyling generale. Microsoft ha ad esempio rinnovato i temi con nuovi colori e sfumature vibranti.

Il team di Microsoft si dice intenzionato anche ad espandere e migliorare la compatibilità di Skype su qualsiasi dispositivo, piattaforma o browser l’utente stia utilizzando.

L’azienda non ha dato però dettagli più approfonditi su questo aspetto.

Per quanto riguarda la versione mobile di Skype per iOS e Android, Microsoft ha migliorato la fotocamera con la funzione Office Lens che permette di catturare immagini, creare video o scansionare documenti, lavagne e biglietti da visita nel modo più intelligente.

Una delle principali richieste di funzionalità ricevute dagli utenti – ha sottolineato Microsoft – è stata quella di permettere alle persone di scegliere i propri suoni di notifica. L’azienda ha ascoltato anche questo feedback e sarà possibile personalizzare i suoni di notifica.

Infine, Skype Universal Translator offre una traduzione simultanea, nelle lingue supportate.

Al momento Microsoft non ha dato una tempistica precisa sul rilascio delle nuove funzionalità.