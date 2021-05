Microsoft, le nuove soluzioni per misurare le performance aziendali

In occasione dell’evento online Microsoft Business Applications Summit, Microsoft ha annunciato le nuove funzionalità per le piattaforme Dynamics 365 e Power Platform.

Goals in Power BI, di cui è stata data una dimostrazione al keynote dell’evento, è la nuova soluzione di performance management integrata in Power BI che aiuta a monitorare obiettivi e traguardi aziendali.

Disponibile in anteprima pubblica, Goals è un modo guidato dai dati, collaborativo e adattabile per misurare le metriche e gli obiettivi aziendali chiave, costruito direttamente sulla base di Power BI. Goals permette ai team di raccogliere facilmente le metriche aziendali che contano di più e aggregarle in una vista unificata.

Da lì, i team possono misurare i progressi rispetto ai loro obiettivi, condividere proattivamente gli aggiornamenti con i colleghi e immergersi più a fondo nei dati quando qualcosa ha bisogno di ulteriori analisi.

Gli utenti possono facilmente monitorare la salute del loro business, portando i dati in più spazi di lavoro Power BI e creando scorecard per guidare l’impatto. Inoltre, gli utenti potranno impostare obiettivi di alto livello, delegare i compiti e creare schede di valutazione per migliorare ulteriormente la cultura dei dati, promuovendo responsabilizzazione, allineamento e visibilità a ogni livello.

Con l’integrazione di Dynamics 365 Customer Insights con Microsoft Advertising, Microsoft ha poi introdotto nuovi modi per sfruttare gli insight su audience ed engagement di Dynamics 365 Customer Insights.

Questa integrazione permette di esportare le informazioni – come segmenti, churn analysis e consigli sui prodotti – direttamente in Microsoft Advertising o altre soluzioni di terze parti, tra le quali Google Ads, Marketo, MailChimp, dotdigital, SendGrid e Autopilot.

Gli insight, a loro volta, combinati con la customer journey orchestration abilitata da Dynamics 365 Marketing, permettono di attrarre, coinvolgere e interessare i consumatori in modo più naturale ed empatico.

Infine, con la nuova user group experience, Microsoft offrirà agli utenti nuovi strumenti per trovare, avviare, gestire e unirsi a gruppi locali di utenti per Dynamics 365 e Microsoft Power Platform.

Microsoft supporterà i gruppi di utenti con un team amministrativo e il collegamento agli esperti locali in tutto il mondo. Grazie a questa connessione gli utenti potranno fare domande agli esperti, essere informati in merito alle ultime novità e influenzare le future roadmap dei prodotti.