Microsoft migliora la modalità Internet Explorer di Edge

Microsoft ha annunciato nuovi aggiornamenti per il suo browser Edge: nello specifico, si tratta di miglioramenti per la IE mode, la modalità Internet Explorer.

La modalità Internet Explorer (IE) è stata sviluppata da Microsoft per le organizzazioni che necessitano ancora di Internet Explorer 11 per questioni di compatibilità con siti web esistenti, ma a cui serve anche poter fare affidamento su un browser moderno.

L’annuncio di questi miglioramenti non è casuale: avviene con l’avvicinarsi del 15 giugno 2022, data in cui la storica (e ormai ampiamente superata) applicazione desktop Internet Explorer andrà in pensione e non sarà più supportata da diverse versioni di Windows 10. Sul sito di Microsoft sono disponibili tutte le informazioni al riguardo.

Il pensionamento di Internet Explorer – sottolinea Microsoft – è una pietra miliare nella trasformazione digitale per moltissimi utenti e imprese.

Da quando l’azienda ha annunciato la fine del supporto di Internet Explorer lo scorso maggio, gli utenti hanno fornito un importante feedback, che ha portato a miglioramenti nella modalità Internet Explorer, che offre le funzioni di compatibilità legacy in Microsoft Edge.

Molti hanno sviluppato applicazioni e flussi di lavoro che chiamano oggetti IE COM come pezzi essenziali della loro funzionalità. L’esecuzione di questi scenari utilizzando Internet Explorer, o una combinazione di IE e Microsoft Edge con la modalità IE, ha funzionato come previsto.

Ma – ha sottolineato Microsoft – una volta che Internet Explorer stand-alone è stato disabilitato, alcuni di questi scenari hanno smesso di funzionare.

Dato l’imminente pensionamento di Internet Explorer, ripristinare le object call IE COM è diventata una priorità, balzando in cima alla lista delle correzioni da fare, e ora – ha annunciato Microsoft – è stata distribuita all’ampio pubblico.

Per chi usa gli ultimi aggiornamenti di Windows 11 e Windows 10 – ha sottolineato Microsoft – gli oggetti IE COM sono stati ripristinati alla loro funzionalità originale e continueranno a funzionare dopo che l’applicazione desktop Internet Explorer 11 è stata disattivata.

Il secondo miglioramento riguarda l’implementazione della condivisione bidirezionale dei cookie.

Con flussi di lavoro che abbracciano un mix di siti moderni e legacy – ha messo in evidenza Microsoft –, è importante che i dati giusti siano condivisi tra i siti per garantire un’esperienza utente fluida.

Ora è possibile impostare i cookie per condividere le informazioni di sessione in modo bidirezionale.

In precedenza, i cookie in modalità Internet Explorer passavano le informazioni di sessione dai siti che utilizzano il motore moderno ai siti che utilizzano il motore legacy, ma lo stesso non si poteva dire per il contrario.

Avere i cookie che condividono informazioni in entrambe le direzioni diventa particolarmente importante man mano che le aziende modernizzano il mix tra siti moderni e legacy.

Per risolvere questo problema, Microsoft Edge con la modalità Internet Explorer consente ora di impostare manualmente la condivisione dei cookie in entrambe le direzioni – da moderno a legacy e viceversa.

Ciò, serve per creare un’esperienza migliore per gli utenti. Nonché per supportare ancora l’utilizzo di un mix tra siti moderni e legacy, come parte del proprio percorso di modernizzazione graduale.

Inoltre, Microsoft ha incorporato i controlli manuali per la condivisione dei cookie nell’esperienza di gestione dell’elenco dei siti cloud nell’admin center di Microsoft 365. Ora è possibile specificare i siti nell’elenco siti cloud in modo da condividere i cookie secondo necessità.

Microsoft ha allestito un’intera sezione del proprio sito dedicata a supportare gli utenti e le aziende nella transizione da Internet Explorer a Edge.