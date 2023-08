Microsoft integra Python in Excel, per l’analisi e la visualizzazione dei dati

Microsoft ha presentato l’anteprima pubblica di Python in Excel, che consente di integrare gli analytics di Python ed Excel all’interno della stessa griglia di Excel per un flusso di lavoro ininterrotto.

Python è uno dei linguaggi di programmazione più diffusi oggi, apprezzato da aziende, sviluppatori e studenti, mentre Excel è uno strumento essenziale per organizzare, manipolare e analizzare tutti i tipi di dati.

Finora, però, non esisteva un modo semplice per far lavorare insieme questi due mondi. Ora Microsoft ha deciso di integrare il meglio di entrambi i mondi: l’analisi e la visualizzazione dei dati.

Python in Excel – sottolinea Microsoft – combina le potenti librerie di Python per l’analisi e la visualizzazione dei dati con le funzioni di Excel che tanti utenti in tutti il mondo già conoscono e apprezzano. È possibile manipolare ed esplorare i dati in Excel utilizzando i plot e le librerie Python, per poi utilizzare le formule, i grafici e le tabelle Pivot di Excel per affinare ulteriormente i propri insight.

Ora, spiega Microsoft, è possibile eseguire analisi avanzate dei dati nel familiare ambiente di Excel, accedendo a Python direttamente dalla barra multifunzione di Excel. Non è necessaria alcuna configurazione o installazione. Utilizzando i connettori integrati di Excel e Power Query, è possibile inserire facilmente dati esterni in Python nei flussi di lavoro di Excel.

Microsoft sta collaborando con Anaconda, un repository Python di livello enterprise utilizzato da decine di milioni di professionisti dei dati in tutto il mondo. Python in Excel sfrutta Anaconda Distribution for Python in esecuzione su Azure, che include le librerie Python più diffuse come pandas per la manipolazione dei dati, statsmodels per la modellazione statistica avanzata e Matplotlib e seaborn per la visualizzazione dei dati.

È possibile condividere le cartelle di lavoro e le analisi Python nei propri strumenti preferiti, come Microsoft Teams e Microsoft Outlook. Così come collaborare senza problemi con commenti e menzioni “@”, nonché collaborare con i colleghi come si fa normalmente con Excel. I colleghi possono aggiornare le analisi di Python in Excel per ottenere le informazioni più aggiornate, anche se non hanno attivato Python in Excel, sottolinea Microsoft.

E, siccome la protezione dei dati è la massima priorità per le aziende così come per Microsoft, la società di Redmond ha incorporato la sicurezza e la privacy al centro del progetto di Python in Excel. Python in Excel viene eseguito su Microsoft Cloud con una sicurezza di livello enterprise come esperienza connessa M365.

Python in Excel è in fase di roll out in Public Preview per gli utenti del canale Beta del programma Microsoft 365 Insiders. Questa funzione sarà disponibile prima per Excel per Windows, a partire dalla build 16818, e poi per le altre piattaforme in una data successiva, ha annunciato Microsoft.

Durante la fase di anteprima, Python in Excel sarà incluso nell’abbonamento a Microsoft 365. Dopo l’anteprima, alcune funzionalità saranno limitate senza una licenza a pagamento. Ulteriori dettagli saranno disponibili prima della disponibilità generale, ha reso noto Microsoft.