Microsoft Ignite 2023: tutte le novità annunciate, con l’intelligenza artificiale al centro

Come ogni anno, Microsoft Ignite rappresenta il momento più importante per le novità dedicate alle imprese e ai professionisti del settore IT: Ignite è infatti da sempre un momento per presentare i progressi tecnologici di Microsoft per aiutare aziende, partner e sviluppatori a cogliere le opportunità del digitale e a rivoluzionare il modo in cui lavoriamo.

Focus di questa edizione è l’AI di nuova generazione e la sua capacità di trasformare e innovare il mondo del lavoro in ogni settore.

Quasi tutti gli ambiti stanno affrontando una trasformazione collettiva reale e concreta, grazie al potenziale dell’AI generativa. A otto mesi dall’annuncio di Copilot per Microsoft 365, introdotto per affiancare i lavoratori a gestire i flussi di lavoro e aiutarli a essere più produttivi e focalizzati, Microsoft presenta una nuova edizione del suo Work Trend Index per evidenziare l’impatto di Copilot nelle organizzazioni, i cui benefici in termini di produttività sono reali. Il 70% degli utenti di Copilot ha dichiarato di aver incrementato la propria produttività mentre il 68% ha affermato che Copilot ha migliorato la qualità del proprio lavoro. In generale, è aumentata la rapidità nello svolgere compiti specifici (ricerca, scrittura e sintetizzazione) per il 29% degli intervistati. Inoltre, gli utenti hanno dichiarato che grazie a questo strumento le riunioni perse vengono recuperate più rapidamente e il 77% non vuole più rinunciarvi.

Microsoft Ignite 2023, le principali novità annunciate

Durante Ignite 2023, Microsoft ha annunciato importanti avanzamenti e progressi con oltre 100 novità e annunci sul fronte AI. Qui di seguito alcuni annunci chiave.

Infrastruttura cloud guidata dall’AI: Microsoft è all’avanguardia dell’innovazione con progressi rivoluzionari grazie alla partnership con OpenAI e l’integrazione delle funzionalità di ChatGPT negli strumenti utilizzati per la ricerca, la collaborazione, il lavoro e l’apprendimento. Con l’ulteriore accelerazione dell’AI, Microsoft sta ripensando l’infrastruttura cloud per garantire l’ottimizzazione su ogni livello dello stack hardware e software.

Le novità più importanti includono l’introduzione di nuove GPU ottimizzate per l’AI e di due chip progettati da Microsoft, come: