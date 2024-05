Microsoft favorisce l’incontro di domanda e offerta di lavoro nell’era dell’AI

Microsoft Italia ha annunciato, per la prima volta in Italia, la sua Virtual Career Fair, una piattaforma digitale sviluppata dall’azienda in collaborazione con l’ecosistema dei partner che, per l’intera settimana, favorirà l’incontro di domanda e offerta, in un mercato del lavoro in costante evoluzione.

Microsoft vuole così confermare il proprio impegno per la crescita e lo sviluppo del Paese attraverso la promozione e la diffusione delle competenze digitali: in un anno, sono oltre 700.000 le persone che hanno seguito percorsi di formazione legati alle nuove tecnologie e competenze digitali sviluppati da Microsoft in collaborazione con l’ecosistema dei partner e 7.000 le persone formate e certificate sulle nuove tecnologie di AI generativa Microsoft.

L’annuncio è avvenuto in occasione di “Intelligenza Artificiale generativa: nuove professioni e competenze”, un evento organizzato da Microsoft per discutere insieme a tante realtà del settore della formazione e delle risorse umane dell’impatto e dell’opportunità dell’AI generativa in Italia nel mercato del lavoro e delle nuove professioni, con la partecipazione di esperti e professionisti del settore. All’evento sono intervenuti Marcello Albergoni, Country Manager LinkedIn Italia, Francesco Baroni, Country Manager Gi Group Holding Italia, Sara Bonfioli, CMO Talent Garden, Luigi de Costanzo, Managing Director ELIS Innovation Hub, Mirta Michilli, Direttrice Generale Fondazione Mondo Digitale e Diego Pizzocaro, CEO H-FARM AI.

La Microsoft Virtual Career Fair è un vero e proprio hub digitale che mette a disposizione di studenti, professionisti e chiunque sia alla ricerca di occupazione sessioni di orientamento, opportunità lavorative e di formazione con l’obiettivo di creare un network virtuale, in cui persone e aziende si incontrano. Da un lato, l’accesso a percorsi di formazione, workshop informativi e training sulle nuove competenze digitali richieste dalla diffusione sempre più pervasiva dell’AI generativa, dall’altro la presenza di stand virtuali, come in un vero open day universitario, per incontrare le aziende alla ricerca di nuovi talenti in ambito AI. Alla Virtual Career Fair Italiana stanno partecipando oltre 20 organizzazioni tra partner e clienti dell’ecosistema, con 60 recruiters e con 115 offerte di lavoro incentrate su tecnologia Microsoft.

A un anno dall’introduzione delle tecnologie di AI generativa, emerge infatti come sempre più urgente il tema delle competenze: secondo il Microsoft Work Trend Index, se il 76% degli intervistati a livello globale afferma di sentire il bisogno di dotarsi di abilità specifiche per l’utilizzo dell’AI per rimanere competitivi nel mercato del lavoro, il 79% afferma che le competenze di AI amplieranno le loro opportunità di lavoro. Queste affermazioni trovano riscontro anche dal punto di vista delle aziende, con il 62% dei manager italiani che sostiene di non voler assumere risorse senza competenze di AI.

Secondo invece il LinkedIn Global Talent Trends Report, a livello globale, le competenze richieste ai lavoratori cambieranno di almeno il 65% entro il 2030. In Italia, gli annunci di lavoro che menzionano l’AI o l’AI generativa sono quasi quintuplicati (4,7 volte) – una delle percentuali più alte che Microsoft ha riscontrato nei suoi mercati – solo negli ultimi due anni e le candidature per queste posizioni sono cresciute del 31%.

“La carenza globale di talenti ha raggiunto il suo picco: sono sempre più numerose le aziende che non riescono a trovare i talenti di cui hanno bisogno. Allo stesso tempo, molti studenti, professionisti e persone in cerca di lavoro non possiedono le competenze o l’esperienza giuste per un percorso professionale nel settore tecnologico. Microsoft si impegna a colmare questa lacuna. Attraverso iniziative virtuali come la Career Fair e il presidio in presenza sul territorio dei nostri partner, vogliamo favorire la connessione tra formazione, persone e aziende, per favorire occupazione qualificata e sostenere il processo di innovazione della nostra economia e società”, ha commentato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.

L’AI quale preziosa alleata per l’equilibrio vita-lavoro secondo gli under 35: lo rivela lo studio di Microsoft e SWG

Se l’Intelligenza Artificiale favorisce da un lato la creazione di nuove professionalità, aumentando la richiesta sul mercato di specialisti con competenze tecniche, dall’altro contribuisce a sostenere le attività dei professionisti a tutti i livelli, liberando tempo e aumentando la produttività. Questo è solo uno degli aspetti che emergono dal nuovo studio che Microsoft ha sviluppato insieme a SWG “I giovani e l’Intelligenza Artificiale”, un report che scatta una fotografia sulla percezione dell’Intelligenza Artificiale tra gli under 35, livello di conoscenza e consapevolezza dei benefici.

Tutti ormai hanno sentito parlare di AI: l’81% dei giovani se ne è fatto un’idea almeno generale ma, solo il 27% dichiara di sapere bene cosa sia. Tuttavia, e al netto di quanto si dica di conoscerla, tra i giovani come tra gli adulti oggi l’immaginario tende a prevalere su una reale consapevolezza, segnale di quanto sia fondamentale rendere sempre più capillari le attività di formazione e education su questi temi. Nonostante, infatti, il 46% del campione identifichi l’AI come quella tecnologia capace di gestire una grande quantità di informazioni, c’è un 30% che la associa a un sistema ‘capace’ di replicare l’intelligenza umana, più che una tecnologia con funzionalità specifiche e un 35% che crede all’ipotesi di una deriva autoritaria delle macchine a scapito della centralità dell’umano. Questa narrazione dell’Intelligenza Artificiale fa breccia su una parte di opinione pubblica e alimenta i timori verso lo sviluppo della tecnologia: il 41% del campione si dichiara preoccupato. La familiarità con il digitale rende però i giovani più ottimisti, con un 57% degli under 35 che giudica positivamente lo sviluppo dell’AI purché se ne mantenga il controllo.

1 giovane su 2 è già convinto che l’AI contribuirà all’innalzamento dei livelli generali di benessere: grazie all’AI saremo più produttivi, efficienti e competenti sul luogo di lavoro, rispettivamente per il 48% e il 40% del campione intervistato. Non solo: carichi e ritmi di lavoro tenderanno a diminuire, per un miglioramento del benessere lavorativo, per il 40% degli under 35. Tuttavia, circa la metà del campione resta scettica sull’effettiva possibilità che l’aumentato benessere possa redistribuirsi e contribuire a ridurre le disuguaglianze.

Al tempo stesso, il 52%, oltre alla capacità dell’AI di sgravarci dai compiti più noiosi e alienanti, teme che possa sostituirci anche nella creatività. Il tema degli impatti sul lavoro è centrale e fa emergere luci e ombre. Nel complesso prevale la sensazione che i nuovi posti di lavoro generati dalla diffusione dell’AI non basteranno a colmare i ‘vecchi’ lavori che rischiamo di perdere, per un bilancio complessivo negativo, anche tra i giovani.

Ma l’impatto positivo sul lavoro e sulla produttività avrà un prezioso riverbero anche sulla vita privata. Per il 60% dei giovani (+7 punti rispetto alla media nazionale e contrapposti ad un 24% di scettici) grazie al miglioramento della produttività lavorativa abilitato dall’IA saremo in grado di ottimizzare i nostri tempi di vita privata e guadagnare tempo libero. Non solo: per il 56% (contro un 27% di scettici) l’IA sul lavoro stimolerà la flessibilità e favorirà la conciliazione vita-lavoro. La maggioranza relativa dei giovani crede inoltre che in futuro l’AI potrà risultare preziosa per la parità di genere, fornendo assistenza nelle attività di cura e rottamando tradizionali rappresentazioni di genere legate a certe professioni.

L’ecosistema dei partner per la formazione: il progetto AI L.A.B.

Per rispondere a queste necessità, Microsoft Italia supporta le organizzazioni e le persone a cogliere il potenziale trasformativo dell’AI attraverso AI L.A.B. – Learn, Adopt, Benefit, di cui la Virtual Career Fair fa parte, un programma dedicato per imprese, pubblica amministrazione, professionisti e studenti volto a massimizzare l’impatto positivo delle nuove tecnologie e sostenere un’adozione responsabile dell’AI generativa anche attraverso la formazione a tutti i livelli.

Il programma, avviato 8 mesi fa, attualmente vede oltre 300 imprese attive nello sviluppo di più di 400 progetti di sperimentazione e adozione dell’AI, di cui il 50% già in produzione su scenari aziendali. Inoltre, attraverso AI L.A.B., in pochi mesi sono stati formati oltre 6000 professionisti su competenze legate all’AI generativa, con corsi e certificazioni dedicati. Partner come ELIS, Gi Group Holding, H-Farm e Talent Garden lavorano con Microsoft per mettere a disposizione percorsi di formazione e training ad-hoc per guidare i professionisti nell’acquisizione di competenze tecniche e di business, necessarie a governare i nuovi processi abilitati dall’AI.

Attraverso AI L.A.B., professionisti già affermati possono attivare percorsi di aggiornamento delle proprie competenze e riqualificazione attraverso l’accesso a contenuti sempre aggiornati e all’avanguardia, preparandosi a ricoprire i nuovi incarichi che questa rivoluzione tecnologica porterà sul mercato del lavoro. Tra questi, il corso di formazione per prompt engineer, realizzato in collaborazione con ELIS. Prepara alla certificazione Microsoft AI-900 e sta offrendo anche ai giovani l’opportunità di avviarsi ai nuovi percorsi professionali che nascono dal progressivo diffondersi di applicazioni basate su intelligenza artificiale.

Ital.IA L.A.B.: la collaborazione con Fondazione Mondo Digitale per la diffusione delle competenze digitali al Sud e nelle periferie delle grandi città

L’evento è stata l’occasione anche per presentare importanti aggiornamenti nell’ambito di Ital.IA L.A.B., un programma di formazione sull’AI generativa, sviluppato in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale, aperto a tutti i lavoratori, persone in cerca di occupazione e studenti dai 16 anni di età nel nostro Paese.

Il progetto si traduce nella creazione da parte di Microsoft Italia insieme a Fondazione Mondo Digitale di 20 hub distribuiti su tutto il territorio italiano ma con particolare concentrazione nel Sud Italia e nelle periferie delle grandi città, dove i partecipanti possono seguire percorsi di formazione personalizzati e gratuiti sulle opportunità e i benefici dell’AI generativa. In 5 mesi dall’avvio, Ital.IA L.A.B. ha già formato 4000 persone.

Inoltre, sono ora disponibili i primi 6 moduli del videocorso “Non ci resta che imparare: l’IA generativa in 12 moduli”, per sperimentare le applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambito professionale. Il percorso dura nel complesso due ore ed è destinato in particolare a impiegati e imprenditori nei settori dei servizi, comunicazione e creatività, assistenza al cliente, amministrazione. Tra gli argomenti affrontati un approfondimento su Copilot e moduli speciali a cura degli esperti Microsoft. Per coloro che superano il test di valutazione è previsto un Open badge validato dall’Università degli Studi Roma Tre. A partire dalla prossima settimana saranno fruibili tutti i moduli.

Per ulteriori informazioni e per accedere al programma completo della Microsoft Virtual Career Fair è possibile accedere al sito dell’iniziativa.

Per conoscere tutti i percorsi di formazione e risorse legate al Microsoft AI L.A.B, è possibile consultare il sito dedicato.

“L’intelligenza Artificiale Generativa: nuove professioni e competenze in Italia”

Marcello Albergoni, Country Manager LinkedIn Italia: “Con la recente diffusione dell’IA generativa, le aziende stanno iniziando a investire nella formazione dei propri dipendenti per sfruttare al meglio questa tecnologia. L’aggiornamento dei dipendenti in materia di hard e soft skill non solo aiuterà le aziende a diventare più agili, ma migliorerà anche la fidelizzazione e renderà più facile passare a nuove carriere all’interno dell’organizzazione. Le imprese che riusciranno a raggiungere questo obiettivo, coltivando una cultura dell’apprendimento continuo, beneficeranno del fatto di avere una forza lavoro con le competenze giuste, nei ruoli giusti e al momento giusto”.

Francesco Baroni, Country Manager Gi Group Holding: “Il rapido avanzare dell’Intelligenza Artificiale generativa sta facendo emergere nuove professionalità e nuove competenze tutte da scoprire. In questo contesto, il ruolo della formazione diventa cruciale e, attraverso la nostra collaborazione con Microsoft Italia – nell’ambito di un progetto innovativo come l’AI L.A.B. – supporteremo le aziende partner nell’individuazione e nella creazione di profili specializzati, a cominciare dall’ambito della Data Science e del Machine Learning”.

Sara Bonfioli, CMO Talent Garden: “Partecipare a questo evento sull’Intelligenza Artificiale Generativa è un’opportunità straordinaria per discutere il futuro del lavoro e delle nuove competenze richieste. La formazione continua è cruciale per massimizzare l’impatto dell’IA e raggiungere risultati di business sostenibili nel lungo periodo. Iniziative come la Virtual Career Fair di Microsoft sono fondamentali per colmare il divario tra domanda e offerta di competenze. Talent Garden, con il suo impegno nella formazione, svolge un ruolo essenziale nel preparare professionisti e aziende ad affrontare le sfide e le opportunità offerte dall’IA. Supportando studenti, professionisti e aziende in tutta Italia ed Europa, Talent Garden contribuisce significativamente a diffondere le competenze digitali necessarie per garantire competitività e innovazione nel nostro mercato del lavoro. Investire nello sviluppo delle competenze digitali è imprescindibile per costruire un futuro lavorativo sostenibile e prospero.”

Mirta Michilli, Direttrice Generale Fondazione Mondo Digitale: “Nella scuola, come nel mondo del lavoro, l’innovazione può creare valore ma anche rappresentare un rischio, creando ulteriori divari per coloro che non hanno le giuste competenze. Con Ital.IA L.A.B. miriamo a sostenere le persone per affrontare la nuova importante sfida dell’intelligenza artificiale generativa”.