Microsoft espande la disponibilità di PC Copilot+ ai nuovi chip di Amd e Intel

Microsoft ha annunciato l’espansione della gamma Copilot+ PC, con l’introduzione dei nuovi processori AMD Ryzen AI serie 300 e Intel Core Ultra serie 200v.

Questa espansione – afferma l’azienda – sottolinea l’impegno di Microsoft verso una maggiore innovazione, fornendo ai clienti nuove funzionalità di AI, prestazioni veloci, maggiore autonomia della batteria, connettività senza interruzioni, sicurezza migliorata e produttività personalizzata.

Con questo aggiornamento, i clienti potranno sperimentare le nuove funzionalità di AI sui dispositivi compatibili con processori AMD e Intel, grazie agli aggiornamenti di Windows che inizieranno a essere distribuiti a partire da novembre.

La prima ondata di innovazione sui PC Copilot+, annunciata da Microsoft a maggio, è stata alimentata da Qualcomm Snapdragon X Elite e X Plus, su pc progettati dai partner dell’ecosistema: Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Samsung e Surface. I PC Copilot+ sono inoltre dotati di Wi-Fi 7 all’avanguardia e di sicurezza chip-to-cloud con Microsoft Pluton.

Gli sviluppatori – sottolinea Microsoft – stanno realizzando esperienze sorprendenti che sfruttano la tecnologia della neural processing unit (NPU), e altre ne arriveranno. Questi pc sono reattivi e consentono di mantenere la produttività multitasking anche nei giorni più impegnativi, senza dover scendere a compromessi tra durata della batteria e prestazioni. Inoltre, con oltre il 90% del tempo trascorso in esperienze native (afferma Microsoft), tra cui applicazioni popolari come Chrome, Zoom, Brave, Photoshop, Opera, Slack, Spotify, Private Internet Access, Surfshark, Windscribe, OpenVPN e molte altre, i clienti sperimentano le prestazioni ottimali che si aspettano dai PC Copilot+.

Insieme ai nostri partner dell’ecosistema, Microsoft si dichiara pienamente coinvolta nei PC Copilot+.

AMD e Intel hanno apportato miglioramenti di nuova generazione ai loro processori Ryzen AI 300 e Intel Core Ultra 200v. Ora Microsoft annuncia che, grazie alle profonde collaborazioni di co-engineering e agli aggiornamenti di Windows 11, i PC Copilot+ alimentati da questo silicio AMD e Intel di nuova generazione sfrutteranno appieno questi miglioramenti hardware, con conseguenti progressi significativi in termini di prestazioni, durata della batteria, sicurezza e connettività.

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, Microsoft continuerà a innovare, introducendo nuove funzionalità, dispositivi e piattaforme che offrono nuove esperienze per potenziare le attività dei clienti. Questa focalizzazione e il ritmo dell’innovazione fanno sì che alcune funzioni possano essere provate in anteprima dalla community Windows Insider, prima di essere ampiamente disponibili sui PC Copilot+. I dispositivi AMD e Intel idonei inizieranno a vedere le nuove esperienze AI a partire da novembre attraverso gli aggiornamenti gratuiti di Windows, ha annunciato Microsoft.

Microsoft menziona queste caratteristiche incluse negli aggiornamenti gratuiti:Live Captions con traduzione; Windows Studio Effects (effetti di sfondo: sfocatura standard, sfocatura ritratto, contatto visivo e inquadratura automatica); Cocreator in Paint; Photos: Restyle dell’immagine e Image Creator.

Microsoft inizierà il roll-out dapprima per la community dei Windows Insider, a partire da ottobre.

Per ulteriori dettagli, è possibile leggere il post sul Windows Blog.