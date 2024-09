Intel Core Ultra 200V: ecco i processori per gli AI PC di nuova generazione

Intel ha lanciato ufficialmente quella che l’azienda definisce la sua famiglia di processori x86 più efficiente di sempre, i chip della serie Intel Core Ultra 200V.

I nuovi chip mobili Intel Core Ultra (Series 2) sono processori ad alta efficienza costruiti per offrire esperienze AI di nuova generazione in fattori di forma mobili eleganti e sottili, caratterizzati da architetture di processori P-core ed E-core a basso consumo di ultima generazione, da un motore NPU 4.0 AI migliorato e disponibili con GPU Intel Arc integrata potenziata dalla nuova architettura Xe2.

Secondo la presentazione del produttore, offrono prestazioni sorprendenti, un’efficienza energetica x86 rivoluzionaria, un enorme balzo in avanti nelle prestazioni grafiche, compatibilità con le applicazioni senza compromessi, sicurezza migliorata e un calcolo AI senza pari: sembrerebbe, insomma, una risposta all’altezza da parte di Intel, alle offerte più recenti di AMD e Qualcomm.

Questa piattaforma tecnologica alimenterà i PC AI più completi e capaci del settore, sottolinea inoltre l’azienda, con oltre 80 progetti consumer di più di 20 tra i partner più importanti, tra cui Acer, ASUS, Dell Technologies, HP, Lenovo, LG, MSI e Samsung.

I preordini iniziano oggi e i sistemi saranno disponibili a livello globale sugli scaffali e online presso oltre 30 rivenditori mondiali a partire dal 24 settembre. Tutti i progetti dotati di processori della serie Intel Core Ultra 200V e con l’ultima versione di Windows potranno ricevere le funzionalità di Copilot+ PC come aggiornamento gratuito a partire da novembre.

“I nuovi processori Core Ultra di Intel stabiliscono lo standard del settore per le prestazioni dell’AI e della grafica mobile e distruggono le idee sbagliate sull’efficienza degli x86. Solo Intel, grazie alle partnership con ISV e OEM e all’ecosistema tecnologico più ampio, può offrire ai consumatori un’esperienza di PC AI senza compromessi”, ha dichiarato Michelle Johnston Holthaus, executive vice president and general manager of the Client Computing Group di Intel.

I processori della serie Intel Core Ultra 200V sono stati progettati per garantire performance ed efficienza low-power all’avanguardia per i PC AI con – dichiara Intel – un consumo del package fino al 50% inferiore e fino a 120 TOPS (tera operazioni al secondo) totali della piattaforma tra unità di elaborazione centrale (CPU), unità di elaborazione grafica (GPU) e unità di elaborazione neurale (NPU) per offrire le esperienze AI più compatibili e performanti tra i vari modelli e motori.

La NPU di quarta generazione è fino a quattro volte più potente della generazione precedente – sottolinea il produttore – ed è ideale per l’esecuzione di carichi di lavoro AI sostenuti, pur rimanendo efficiente dal punto di vista energetico. I TOPS della piattaforma sono attivati in più di 300 funzionalità accelerate dall’intelligenza artificiale, grazie alla collaborazione di Intel con oltre 100 integrated software vendor (ISV) e sviluppatori nell’ambito del suo AI PC Acceleration Program.

I nuovi processori offrono prestazioni core efficienti e sorprendenti – evidenzia Intel – grazie a una gestione dell’alimentazione ottimizzata, a Performance-core (P-core) completamente riarchitettati e ottimizzati per prestazioni per potenza e area. Inoltre, i più potenti Efficient-core (E-core) di Intel finora, sono ora in grado di contenere un maggior numero di carichi di lavoro, garantendo performance prestazioni a bassa temperatura e silenziosA.

I processori della serie Intel Core Ultra 200V segnano il debutto della nuova microarchitettura grafica Xe2 di Intel, che offre un salto significativo nelle prestazioni grafiche dei dispositivi mobili con un aumento medio delle prestazioni del 30%. La GPU Intel Arc integrata comprende ben otto nuovi core Xe di seconda generazione, otto unità di ray-tracing migliorate, il supporto per un massimo di tre monitor 4k e nuovi motori AI Intel Xe Matrix Extensions (Intel XMX) integrati con fino a 67 TOPS per alimentare le applicazioni creative e aumentare le prestazioni nel gaming grazie ai kernel XeSS migliorati.

Secondo Intel, i processori della serie Core Ultra 200V sono un concentrato di potenza per la produttività, con prestazioni fino a 3 volte superiori per thread e fino all’80% di aumento delle prestazioni di picco, e fino a 20 ore di durata della batteria nei casi di utilizzo per la produttività, per potenziare la prossima evoluzione del PC AI. Grazie alle partnership con i principali ISV, all’ampio supporto dell’ecosistema e agli oltre 500 modelli di AI ottimizzati, i PC alimentati dai più recenti processori Intel Core Ultra consentono agli utenti di trarre il massimo vantaggio da ciò che l’AI può offrire per velocizzare i carichi di lavoro di creazione di contenuti, di sicurezza, di produttività e il gaming.

La maggior parte dei progetti con processori della serie Intel Core Ultra 200V saranno laptop Intel Evo Edition, progettati in stretta collaborazione con i partner di Intel e sottoposti a test rigorosi per offrire la migliore esperienza complessiva di PC AI. Combinando le tecnologie chiave della piattaforma con le ottimizzazioni del sistema, questi laptop sono progettati per contribuire a ridurre i lag, minimizzare le distrazioni e diminuire la dipendenza dai caricabatterie, garantendo esperienze di qualità superiore da qualsiasi luogo.

La novità di quest’anno è che i design Intel Evo devono soddisfare parametri più avanzati per garantire prestazioni più silenziose e a temperature più basse e caratteristiche più avanzate.

I dispositivi consumer alimentati dai processori della serie Intel Core Ultra 200V sono disponibili per il pre-ordine a partire da oggi, mentre i dispositivi commerciali costruiti sulla piattaforma Intel vPro arriveranno all’inizio del prossimo anno, preannuncia l’azienda.

Le premesse sembrano interessanti: le prestazioni sia in termini di velocità che di efficienza energetica andranno chiaramente valutate con test su strada e indipendenti.