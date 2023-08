Microsoft Edge for Business: è ora disponibile il browser per le aziende

Microsoft Edge for Business è la nuova esperienza focalizzata per l’uso in ambito lavorativo del browser Microsoft Edge: annunciata a Build, è ora disponibile su tutte le piattaforme supportate, compresa quella mobile.

Microsoft sottolinea che, grazie alla sicurezza, alla produttività, alla gestibilità e all’intelligenza artificiale nativa di livello aziendale, Edge for Business è il passo successivo nel percorso che la società di Redmond sta compiendo per offrire il miglior browser possibile per le aziende.

Edge for Business è un’evoluzione di Microsoft Edge, creato per consentire alle organizzazioni di massimizzare la produttività e la sicurezza e progettato per creare una separazione tra la navigazione lavorativa e quella personale.

Come sottolinea Microsoft, con il lavoro ibrido i confini tra lavoro e vita privata sono diventati sempre più labili: le organizzazioni cercano di migliorare la propria postura di sicurezza, mentre gli utenti desiderano privacy e separazione nella navigazione. Di conseguenza, le aziende finiscono per supportare più browser, spesso a costo di aumentare la superficie dell’organizzazione per i cyberattacchi e di creare un’esperienza d’uso macchinosa.

Con Edge for Business, Microsoft intende introdurre un nuovo comportamento di commutazione automatica per separare la navigazione lavorativa da quella personale in finestre del browser dedicate, per consentire alle organizzazioni di standardizzare un unico browser per soddisfare entrambe le esigenze.

Con cache e posizioni di archiviazione separate, le informazioni degli utenti rimangono separate e i dati personali possono essere esclusi dalla sincronizzazione aziendale, garantendo agli utenti la privacy che desiderano. Nel frattempo, l’IT mantiene il controllo sulla sicurezza e sulla conformità di Microsoft Edge, sia per il lavoro che per la vita privata.

Edge for Business – spiega Microsoft – si estende anche a casi d’uso che vanno oltre i dispositivi gestiti, includendo il supporto per i dispositivi non gestiti (attualmente in anteprima) e per i dispositivi mobili, in modo che gli utenti possano essere supportati ovunque e in qualsiasi modo vogliano lavorare. Con Edge for Business, gli utenti potranno comunque usufruire di tutte le funzionalità di produttività di Edge preferite, come Workspaces, la barra laterale e le funzionalità AI, tra cui Compose e Bing Chat Enterprise, la nuova chat AI per il lavoro con protezione dei dati commerciali.

Ora, tutti gli utenti che effettuano l’accesso con il proprio Entra ID (ex Azure Active Directory) riceveranno automaticamente Edge for Business, senza necessità di download separato. Gli utenti saranno avvisati del cambiamento tramite un banner all’interno del prodotto.

L’icona aggiornata di Edge con una valigetta indica che l’utente si trova nella finestra del browser di lavoro, mentre le password, i preferiti e i dati attualmente associati al profilo di lavoro vengono mantenuti. Inoltre, lo switch limitato dalla finestra del browser personale a quella del browser di lavoro sarà abilitato per impostazione predefinita: quando gli utenti che hanno sia il profilo di lavoro che quello personale tentano di accedere a un sito di lavoro nella finestra del browser personale, ad esempio alle applicazioni e ai servizi di Microsoft 365, il sito si aprirà automaticamente nella finestra del browser di lavoro, spiega Microsoft.

Dal punto di vista dell’IT, tutti i criteri, le impostazioni e le configurazioni precedentemente impostati da un’organizzazione verranno automaticamente trasferiti a Edge for Business e l’IT manterrà il pieno controllo sulla gestione e la configurazione di criteri e funzionalità con Edge for Business. Inoltre, grazie al Microsoft Edge management service ora disponibile, i clienti possono gestire Edge for Business in un unico luogo di facile navigazione.

Nelle prossime versioni – annuncia Microsoft – sarà inoltre disponibile per impostazione predefinita il supporto per la commutazione bidirezionale tra la finestra del browser di lavoro e la finestra del browser personale, gestita in modo leggero, per aiutare gli utenti a mantenere la separazione nella navigazione, oltre a ulteriori miglioramenti dell’aspetto e del look, tra cui il branding dell’organizzazione opzionale.

Per ulteriori informazioni su Edge for Business, è possibile consultare la pagina delle FAQ sul sito di Microsoft.