Microsoft e Banca Generali: l’AI rivoluziona la consulenza finanziaria

Microsoft Italia annuncia una collaborazione con Banca Generali sul fronte dell’innovazione. Grazie alle soluzioni di Intelligenza Artificiale Generativa di Microsoft, Banca Generali accelera nell’utilizzo della tecnologia per sostenere gli obiettivi strategici dell’Istituto: dalla valorizzazione del patrimonio dati, al supporto nella gestione dei clienti fino alla produttività dei private banker. Nell’ambito del fondamento strategico del Gruppo Generali che punta a implementare ulteriormente l’adozione delle nuove tecnologie, Banca Generali, sempre all’avanguardia nell’adozione di soluzioni innovative, ha deciso di implementare Microsoft 365 Copilot per fornire strumenti avanzati ai suoi private banker e dipendenti, oltre a creare soluzioni di AI Generativa per nuovi servizi di consulenza mirati e personalizzati per i clienti.

Microsoft 365 Copilot per i private banker

Grazie a Microsoft 365 Copilot, l’assistente AI progettato per aiutare le aziende a migliorare la produttività e l’efficienza è al servizio di Banca Generali. In particolare, Microsoft 365 Copilot Chat è disponibile per tutti i dipendenti e i Private Banker, inoltre il 60% dei dipendenti avrà accesso anche alle funzionalità Personal Assistant di Microsoft 365 Copilot all’interno di Outlook, Teams, Word, Excel e PowerPoint per migliorare le attività quotidiane.

Sviluppo di soluzioni AI per la consulenza e AI Ambassador

La collaborazione tra Banca Generali e Microsoft non si limita all’implementazione di Microsoft 365 Copilot. Le due aziende stanno lavorando insieme allo sviluppo di soluzioni AI avanzate per la consulenza finanziaria, con l’intento di supportare gli obiettivi strategici dell’istituto. Queste soluzioni contribuiranno a migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi di consulenza, offrendo ai clienti un’esperienza di alto livello e nuovi servizi personalizzati.

Microsoft e Banca Generali hanno inoltre avviato l’iniziativa “AI Ambassador“, volta a promuovere l’adozione e l’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno della banca. Questo programma mira a formare e supportare un gruppo di esperti interni che possano guidare e facilitare l’implementazione di soluzioni AI in vari ambiti aziendali. Il programma “AI Ambassador” di Banca Generali rappresenta un passo significativo verso l’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore bancario, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e offrire servizi innovativi ai clienti.

“L’introduzione di soluzioni di Generative AI sta ridefinendo i nostri processi interni, semplificando flussi di lavoro e ponendo le basi per un’accelerazione negli obiettivi aziendali. Siamo felici di aver avviato questa collaborazione strategica con Microsoft per combinare automazione e intelligenza avanzata con le nostre fonti dati, mettendo a disposizione delle persone di banca il dialogo costruttivo con l’innovazione nelle sfide dell’evoluzione del servizio. Negli ultimi anni abbiamo costruito una solida infrastruttura progettata per sostenere il futuro delle applicazioni AI nella nostra organizzazione a vantaggio dell’eccellenza e della distintività del nostro modello di consulenza. Le nostre iniziative AI mirano a rendere l’esperienza del cliente più personalizzata e tempestiva: stiamo infatti sviluppando soluzioni che offriranno un coinvolgimento continuo e arricchiranno ogni interazione come prima vera AI Private ed Investment Bank” ha commentato Gian Maria Mossa, CEO di Banca Generali.

“Il settore finanziario è quello dove è atteso l’impatto maggiore dell’AI Generativa e dove gli use case sono a maggiore maturità per nuovi livelli di produttività e servizi ai clienti. Stiamo collaborando con Banca Generali nel processo di adozione e utilizzo di AI Generativa per fornire ai proprio dipendenti e private banker nuovi strumenti in grado di ottimizzarne produttività e collaborazione e per creare soluzioni innovative e nuovi servizi a vantaggio dei propri clienti”, ha commentato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.