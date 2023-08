Microsoft Bing AI: supporto per browser terze parti e modalità scura

A circa sei mesi dal lancio dei nuovi Bing e Edge dotati di intelligenza artificiale, Microsoft fa un rapido bilancio: l’azienda ha registrato oltre 1 miliardo di chat e più di 750 milioni di immagini.

E ha anche registrato nove trimestri consecutivi di crescita su Edge, molto probabilmente dovute alle nuove esperienze AI ora disponibili per gli utenti attraverso il browser web.

Ma la società di Redmond non si limita alle celebrazioni dei risultati ottenuti, e svela anche alcune novità introdotte di recente e in arrivo.

Microsoft ha infatti condiviso che presto arriverà il supporto per browser di terze parti. Con così tante nuove e utili funzionalità ora parte di Bing, l’azienda ha annunciato che presto gli utenti potranno sperimentare il nuovo Bing AI-powered nei browser di terze parti su web e mobile.

Questo passo ulteriore consentirà a Bing di mostrare il valore delle risposte con i riassunti, della creazione di immagini e altro ancora, a un numero maggiore di persone. Gli utenti, ha affermato Microsoft, avranno la maggior parte dei vantaggi di Bing e l’azienda continuerà a ottimizzarlo per soddisfare le loro esigenze su diversi browser.

Tuttavia, anche se questa è sicuramente una novità apprezzata e interessante, la società di Redmond parla della “maggior parte” delle funzionalità, non di tutte.

Infatti, Microsoft sottolinea anche che, pur se queste esperienze funzioneranno bene nel proprio browser preferito, per ottenere la migliore esperienza di Bing Chat gli utenti continueranno a essere incoraggiati a utilizzare Bing nel browser Microsoft Edge.

Con Edge, gli utenti potranno sbloccare conversazioni più lunghe, la cronologia delle chat e altre funzioni di Bing integrate nel browser.

Microsoft non entra nel dettaglio, ma nei browser di terze parti le esperienze potenziate dall’intelligenza artificiale avranno, a quel che pare, delle limitazioni, verosimilmente nel numero dei prompt e nelle funzionalità. L’azienda non ha nemmeno specificato una data precisa per il rilascio del supporto di browser di terze parti.

Un’altra funzionalità introdotta di recente è la Dark Mode. Questa funzione, che consente di risparmiare la batteria e di ridurre l’affaticamento degli occhi, ora funziona sia in Bing Chat che in Bing Chat Enterprise nel browser desktop ed è disponibile anche nell’app mobile di Bing. Si tratta di un’altra funzione molto richiesta dagli utenti, ed è ora disponibile.

Per attivare la modalità scura sul desktop, basta accedere al menu di Bing nell’angolo superiore destro dello schermo e selezionare l’opzione Scuro sotto la voce Aspetto.

Nell’app mobile di Bing, basta toccare l’icona dell’account nell’angolo superiore sinistro, quindi Impostazioni e cambiare il Tema in Scuro.