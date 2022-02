Microsoft Azure Spring Cloud Enterprise è in public preview

Microsoft aveva presentato per la prima volta Azure Spring Cloud Enterprise lo scorso settembre.

Si tratta – come indica il nome – di un tier dedicato ai clienti enterprise di Azure Spring Cloud.

Questo, a sua volta, è un servizio che gestisce l’infrastruttura Spring Cloud su cui gli sviluppatori possano fare il deployment delle proprie applicazioni basate sul popolare framework Java, senza dover pensare a configurazione e management.

Azure Spring Cloud Enterprise è un servizio fully managed che include componenti runtime Spring supportati commercialmente. È progettato per aiutare i clienti aziendali a fare i deployment più velocemente e a sbloccare il pieno potenziale di Spring.

E rappresenta anche la prosecuzione della collaborazione con VMware per combinare l’expertise della piattaforma cloud di Microsoft con l’innovativo portafoglio Tanzu di VMware.

Azure Spring Cloud Enterprise, inizialmente presentato in un’anteprima ristretta, è ora disponibile in public preview.

Il nuovo tier Enterprise si basa sulle funzionalità disponibili nel livello Standard, tra cui la possibilità di sfruttare il più ampio ecosistema Azure per potenziare le proprie applicazioni Spring Boot.

Il VMware Tanzu Build Service completamente gestito in Azure Spring Cloud Enterprise automatizza la creazione, la gestione e la governance dei container su scala aziendale, utilizzando i Cloud Native Buildpack open source e i Tanzu Buildpack di VMware commerciali.

Tanzu Build Service offre un’astrazione di livello più alto per la creazione di applicazioni, riduce il carico operativo per gli sviluppatori e supporta gli operatori It aziendali che gestiscono le applicazioni su scala.

È possibile configurare quali Buildpack applicare e costruire applicazioni Spring e in linguaggi multipli, che vengono eseguite insieme alle applicazioni Spring su Azure Spring Cloud.

La novità non è solo il rilascio in public preview. L’ultimo aggiornamento offre anche nuove funzioni per consentire ai team di distribuire, operare e scalare in modo sicuro le applicazioni Spring su Microsoft Azure. Fornendo al contempo la configurabilità avanzata, la flessibilità e il supporto necessari per soddisfare i requisiti enterprise.

Azure Spring Cloud Enterprise Tier consente di fare lift and shift senza soluzione di continuità dei carichi di lavoro Spring tra Azure Spring Cloud, cloud pubblici e privati, e on-premise.

E tutti i livelli di Azure Spring Cloud, tra cui quello Enterprise, vengono eseguiti su un ambiente Azure completamente gestito. Ciò fornisce agli utenti Azure l’accesso a un ambiente familiare e al più ampio ecosistema cloud di Microsoft.