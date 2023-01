Microsoft Azure OpenAI: intelligenza artificiale disponibile sul cloud, presto anche ChatGPT

Eric Boyd, CVP AI Platform, Microsoft, ha annunciato con un post sul blog di Azure la disponibilità generale del servizio Azure OpenAI per consentire a un maggior numero di aziende e sviluppatori di accedere a quelli che Microsoft definisce i modelli di AI più avanzati al mondo.

La disponibilità – ha spiegato Microsoft – è limitata ai clienti che soddisfano e aderiscono agli standard per i principi di AI responsabili ed etici che Microsoft ha stabilito e pubblicato. I clienti dovranno fare richiesta di accesso descrivendo il caso d’uso o l’applicazione prevista prima di ottenere l’accesso al servizio.

Questo servizio include GPT-3.5, Codex e DALL-E 2, tutti supportati dalle affidabili funzionalità di livello enterprise – come, ad esempio, conformità e sicurezza – e dall’infrastruttura ottimizzata per l’AI di Azure.

Prossimamente, ha inoltre annunciato l’azienda, i clienti potranno accedere a ChatGPT, una versione perfezionata di GPT-3.5 che è stata addestrata ed esegue l’inferenza sull’infrastruttura Azure AI.

Il servizio Azure OpenAI di Microsoft ha debuttato con modalità invite-only nel novembre 2021. Da startup come Moveworks a multinazionali come KPMG e aziende come Al Jazeera Digital, le organizzazioni di piccole e grandi dimensioni stanno applicando le funzionalità di Azure OpenAI Service a casi d’uso avanzati come l’assistenza clienti, la personalizzazione e l’acquisizione di informazioni dai dati tramite ricerca, estrazione e classificazione.

La disponibilità generale di Azure OpenAI Service – ha sottolineato Eric Boyd – non è solo una pietra miliare importante per i clienti della piattaforma Microsoft, ma anche per Azure.

Azure OpenAI Service offre alle aziende e agli sviluppatori modelli di intelligenza artificiale ad alte prestazioni su scala di produzione con uptime allo stato dell’arte.

Si tratta dello stesso servizio di produzione che Microsoft utilizza per alimentare i propri prodotti, tra cui GitHub Copilot, un pair programmer basato sull’intelligenza artificiale che aiuta gli sviluppatori a scrivere codice migliore, Power BI, che sfrutta il linguaggio naturale alimentato da GPT-3 per generare automaticamente formule ed espressioni, e il recente Microsoft Designer, che aiuta i creator a creare contenuti di alta qualità con suggerimenti in linguaggio naturale.