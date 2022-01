Microsoft Azure aumenta prestazioni e sicurezza delle applicazioni web

Con Azure Static Web Apps, Microsoft propone una piattaforma che aiuta le imprese a rispondere al meglio ai propri utenti, su scala globale.

Una piattaforma – sottolinea Microsoft – che fornisce uno sviluppo e un hosting full-stack semplificati per contenuti statici e API serverless, per supportare un’elevata produttività dal codice sorgente fino a un’alta disponibilità globale.

Azure Static Web Apps è infatti un servizio che consente di creare applicazioni web moderne che vengono pubblicate in automatico sul web, quando il codice viene modificato.

Microsoft mette però in evidenza anche che le prestazioni dei siti sono cruciali quando si creano applicazioni per il web moderno.

La performance del sito ha un impatto diretto sulla user experience, sul posizionamento nei motori di ricerca e sui tassi di conversione degli utenti.

Ed è per questo che Microsoft ha ora annunciato l’anteprima di Azure Static Web Apps enterprise-grade edge.

Potenziato da Azure Front Door, la funzionalità enterprise-grade edge – attualmente in versione preview – abilita caricamenti delle pagine più veloci, maggiore sicurezza e maggiore affidabilità per le app globali, senza alcuna configurazione o codice aggiuntivo richiesti.

Questa nuova funzionalità include una maggiore protezione contro gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), riduce significativamente la latenza e aiuta ad aumentare il throughput per gli utenti globali della propria applicazione web.

In pratica oggi, con Azure Static Web Apps – spiega Microsoft –, quando un utente visita il sito, l’HTTP load balancer determinerà il nodo più vicino alla sua posizione e servirà l’applicazione web da lì.

Se una delle region globali di Microsoft Azure è fuori uso, le richieste degli utenti vengono reindirizzate in modo intelligente al nodo funzionante più vicino nella rete.

Questo permette ai clienti di Microsoft Azure di costruire la propria applicazione in modo resiliente attraverso le region, fare failover istantaneamente e offrire ai propri utenti una disponibilità del sito web “always-on”.

L’abilitazione dell’enterprise-grade edge aumenta ulteriormente la presenza globale dell’applicazione web facendo il caching del contenuto statico del sito web in più di 118 points of presence (POP) in cento città metropolitane.

Di conseguenza, la propria applicazione web funzionerà con una latenza inferiore e un throughput più elevato, a tutto vantaggio degli utenti finali.

Oltretutto, un caricamento più veloce delle pagine non solo migliorerà la customer experience, ma avrà anche un impatto positivo sul posizionamento nei motori di ricerca e, in ultima analisi, si tradurrà in una maggiore conversione degli utenti.

Un altro vantaggio, oltre alla performance, è da individuare nella sicurezza.

Abilitare le proprie applicazioni su enterprise-grade edge – mette in evidenza Microsoft – può impedire ai cyber-attacker di raggiungere l’applicazione e influenzarne la disponibilità e le prestazioni.

La scala e la capacità della rete distribuita globalmente di Microsoft forniscono una difesa contro i comuni attacchi a livello di rete, attraverso il monitoraggio del traffico sempre attivo e la mitigazione in tempo reale.

Con questa funzione abilitata, per i clienti di Azure è possibile eseguire i propri siti web al di sopra dell’application and content delivery network di Microsoft. Servizi globali come Azure DevOps, LinkedIn e Xbox Live vi girano sopra, offrendo un’esperienza applicativa veloce e affidabile.

Inoltre, enterprise-grade edge è un servizio di cloud content delivery zero-config, che include CDN e accelerazione delle applicazioni. Una volta abilitata questa funzione per le applicazioni di produzione, la piattaforma Microsoft si occuperà di migrare il traffico live sulla propria rete globale distribuita, senza downtime.

Secondo Microsoft, con questa nuova funzione Azure Static Web Apps semplificherà tutto ciò di cui un’impresa ha bisogno per offrire un’esperienza più sicura e veloce per i propri utenti.