Microsoft, arriva Bing Image Creator

Microsoft annuncia oggi la disponibilità di Bing Image Creator, in un post di Yusuf Mehdi, Corporate Vice President & Consumer Chief Marketing Officer. Basato su una versione avanzata del modello DALL∙E dei partner di OpenAI, Bing Image Creator consente, come in altri strumenti di intelligenza artificiale generativa, di creare un’immagine utilizzando le proprie parole per descrivere l’immagine che si desidera visualizzare. Ora è possibile generare contenuti sia scritti sia visivi in un unico luogo, all’interno della chat.

Per i partecipanti all’anteprima di Bing, Bing Image Creator sarà completamente integrato nell’esperienza della chat di Bing, inizialmente in modalità «creativa». Digitando la descrizione, fornendo un contesto aggiuntivo come il luogo o l’attività e scegliendo eventualmente uno stile artistico, Image Creator genererà un’immagine.



L’anteprima di Bing Image Creator sarà disponibile anche in Microsoft Edge, che diventa così il primo browser con un generatore di immagini AI integrato. Per utilizzare Bing Image Creator in Edge, è sufficiente fare clic sull’icona Bing Image Creator nella barra laterale per creare l’immagine o richiamarla dalla chat di Bing in Edge.

”I nostri team sono guidati dai nostri principi di Intelligenza Artificiale Responsabile e dallo Standard di Intelligenza Artificiale Responsabile per aiutarli a sviluppare e distribuire sistemi di Intelligenza Artificiale in modo responsabile. Per arginare il potenziale uso improprio di Image Creator, stiamo collaborando con il nostro partner OpenAI, che ha sviluppato DALL∙E, per offrire un’esperienza che incoraggi un uso responsabile di Image Creator. Abbiamo fatto in modo che le salvaguardie di OpenAI, oltre a protezioni aggiuntive, fossero incorporate in Image Creator. Ad esempio, abbiamo messo in atto controlli che mirano a limitare la generazione di immagini dannose o non sicure. Quando il nostro sistema rileva che un’immagine potenzialmente dannosa potrebbe essere generata da un prompt, lo blocca e avverte l’utente. Inoltre, chiariamo che le immagini di Image Creator sono generate dall’intelligenza artificiale e includiamo un’icona Bing modificata nell’angolo in basso a sinistra di ogni immagine per indicare che l’immagine è stata creata con Image Creator. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con OpenAI per costruire, testare e rivedere le mitigazioni per le nostre integrazioni”, dichiara Yusuf Mehdi.

Bing Image Creator viene introdotto gradualmente, sperimentando con un gruppo di utenti in anteprima prima di estenderlo in modo più ampio. Inizialmente Image Creator sarà disponibile solo nella modalità Creativa della chat di Bing con l’intenzione di renderlo disponibile nel tempo anche nelle modalità Bilanciata e Precisa.

Nuove storie visive e Knowledge Cards potenziate dall’intelligenza artificiale

Per supportare la crescente domanda di esperienze di ricerca più visive, stiamo rendendo disponibili a tutti gli utenti di Bing anche le Storie e le Knowledge Cards 2.0.

Le Storie offrono un modo più coinvolgente di cercare e interagire con i contenuti, offrendo immagini e brevi video.

Le Knowledge Cards 2.0, anch’esse nuove per gli utenti di Bing, sono un’esperienza di infografica ispirata all’intelligenza artificiale che fornisce fatti divertenti e informazioni chiave a colpo d’occhio. È stata aggiornata per includere contenuti interattivi e dinamici come grafici, diagrammi, linee del tempo, storie visive e altro ancora. Con questi aggiornamenti e altri in arrivo, il nostro obiettivo è quello di offrire esperienze più coinvolgenti in Bing ed Edge che rendano la ricerca di risposte e l’esplorazione del web più interessante, utile e divertente.

Disponibilità

Bing Image Creator integrato nella chat di Bing inizierà a essere distribuito agli utenti di Bing preview sia su desktop sia su mobile a partire da oggi. Per coloro che non fanno parte della nuova anteprima di Bing, l’esperienza di anteprima di Image Creator è ora disponibile all’indirizzo bing.com/create per gli utenti Bing di tutto il mondo in inglese. Nel tempo verrà aggiunto un ulteriore supporto linguistico.

Bing Image Creator è disponibile anche in Microsoft Edge dall’icona Image Creator nella barra laterale, sia per desktop sia per mobile, a partire da oggi per gli utenti Edge di tutto il mondo, in inglese. Presto Image Creator sarà integrato anche in Edge dal nuovo pulsante Bing in modalità chat nella versione di anteprima di Edge.