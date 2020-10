Microsoft aggiorna Office per iPad con il supporto a trackpad e mouse

Microsoft ha annunciato la disponibilità dell’atteso aggiornamento di Office per iPad, che porta in dote numerose novità fra cui l’annunciato supporto per trackpad e mouse.

la società ha affermato che gli ultimi modelli di iPad Pro, iPad Air e iPad hanno introdotto nuove funzionalità e capacità per consentire alle persone di essere produttive in più modi. Di conseguenza, Microsoft ha potuto apportare diversi aggiornamenti alle app di Office per sfruttare questi miglioramenti e rendere ancora più semplice il lavoro su iPad.

Microsoft supporta trackpad e mouse su iPad

Le app Word, Excel e PowerPoint stanno iniziando a ricevere aggiornamenti per sfruttare appieno il supporto del trackpad in iPadOS per offrire agli utenti iPad che utilizzano un mouse o la nuova Magic Keyboard di Apple un miglior controllo del cursore, una navigazione fluida e regolazioni precise.

Quando si sposta un dito sul trackpad integrato di Magic Keyboard, il cursore si trasforma nello strumento di cui hai bisogno a seconda del contenuto a cui stai puntando. L’utilizzo di un mouse o di un trackpad con iPad per attività comuni come evidenziare un passaggio di testo in Word, selezionare un intervallo di celle in Excel e spostare e ridimensionare la grafica in PowerPoint è ora molto più naturale.

Questa esperienza risulterà immediatamente familiare a chiunque abbia mai utilizzato Office su un Mac o un PC e contribuisce a rendere l’iPad ancora più versatile e in grado di svolgere più lavori.

Schermate di avvio e barra multifunzione aggiornate

Microsoft sta inoltre aggiornando l’esperienza utente complessiva per iPad in Word, Excel e PowerPoint con nuove schermate iniziali e una nuova barra multifunzione di menu di funzionalità. Questi miglioramenti rendono l’interazione più lineare ed efficace, e permettono agli utenti di trovare più facilmente ciò di cui hanno bisogno e concentrarsi sull’attività da svolgere.

Questi aggiornamenti riflettono i recenti miglioramenti del design che Microsoft ha apportato con la nuova interfaccia Fluent UI, presto rilasciata anche su Microsoft 365 che vedrai nell’esperienza di Microsoft 365.

Molti utenti hanno già iniziato a ricevere questi aggiornamenti tramite un roll-out graduale, che dovrebbe raggiungere tutti gli utenti entro un paio di settimane. Questi aggiornamenti sono solo gli ultimi di una serie di miglioramenti che Microsoft continuerà ad apportare all’esperienza di Office progettati per sfruttare le funzionalità specifiche di iPad, come il suo display Multi-Touch e gli accessori versatili, inclusa la possibilità di aprire più documenti in Word e PowerPoint , le nuove scorciatoie da tastiera rilasciate quest’estate e in autunno e aggiornamenti aggiuntivi che vedranno la luce nei prossimi mesi come il supporto di più documenti in Excel, nuovi menu contestuali e supporto di file offline per i file cloud.