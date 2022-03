Microsoft aggiorna il Windows Subsystem per Android per gli Insider

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per Windows Subsystem for Android su Windows 11 per i Windows Insider, su tutti i canali del programma Insider.

Il Windows Subsystem for Android permette al dispositivo Windows 11 di eseguire applicazioni Android che sono disponibili in Amazon Appstore.

Tra le novità di questo aggiornamento, c’è innanzitutto il fatto che esso permette a Windows Subsystem for Android di sfruttare la decodifica H.264 accelerata dall’hardware.

Questo dovrebbe consentire una migliore esperienza su diverse applicazioni nel catalogo attuale – sottolinea Microsoft –, per le app che sfruttano la riproduzione di video ad alta definizione.

Con l’update arrivano inoltre diversi cambiamenti relativi al networking nella piattaforma, per abilitare miglioramenti futuri, ha specificato Microsoft.

La società di Redmond ha anche apportato miglioramenti all’integrazione di Windows con Windows Subsystem for Android.

In questo aggiornamento, nello specifico, è stata migliorata l’integrazione tra i client di posta elettronica di Windows e le app mobili.

Ci sono poi modifiche al multisample anti-aliasing, MSAA.

Il multisample anti-aliasing è una funzionalità utile per diverse applicazioni di gaming, tuttavia Microsoft ha evidenziato che gli utenti segnalavano che il 4X MSAA non poteva essere disabilitato.

In precedenza, veniva forzata l’abilitazione dell’anti-aliasing, cosa che ora è stata risolta, assicura Microsoft.

Inoltre, Microsoft ha introdotto miglioramenti all’input in Windows Subsystem for Android, tra cui uno per lo scrolling nelle app Amazon Appstore e Kindle.

Le build per i Windows Insider, come sempre, sono delle anteprime destinate solo al test: non sono pronte per un utilizzo da parte degli utenti finali.

E quindi, come di consueto, Microsoft ha specificato anche alcuni “Known Issues”, i problemi noti di questa release.

Il primo è che la riproduzione video in alcune app potrebbe essere discontinua su alcuni sistemi. Il secondo – riferisce Microsoft – riguarda il fatto che, uscendo dallo standby connesso, le app potrebbero essere riavviate.

Windows Subsystem for Android è al momento disponibile in public preview su Windows 11. E l’Amazon Appstore su Windows è disponibile solo negli Stati Uniti.