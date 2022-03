Microsoft 365, le novità disponibili e in arrivo per gli utenti e le imprese

Questo mese Microsoft 365 ha ricevuto degli aggiornamenti con alcune delle funzioni più richieste dai clienti, in particolare per Teams, Viva e Yammer.

Mentre entriamo nel terzo anno di pandemia – sottolinea Microsoft –, sempre più organizzazioni stanno facendo tornare i loro dipendenti in ufficio. In tal modo, mettendo in atto un passaggio dal lavoro remoto a quello ibrido.

Questo cambiamento segna un ritorno a un nuovo tipo di normalità e – sottolinea ancora Microsoft – dal punto di vista tecnologico pone una nuova serie di sfide.

Ed è a queste sfide che ha pensato Microsoft nell’introdurre alcune novità di prodotto ideate per aiutare a rendere questa transizione un po’ più facile da gestire.

Per quanto riguarda Microsoft Teams, la società di Redmond mette in evidenza che vedere il proprio feed video nelle riunioni ha i suoi vantaggi, ma al tempo stesso alcuni lo trovano fonte di distrazione.

Ora, gli utenti possono scegliere di nascondere il proprio video in un meeting di Microsoft Teams, pur rimanendo visibili agli altri partecipanti. Gli utenti possono ora anche fissare il proprio video sullo stage della riunione.

Per ciò che concerne la piattaforma per la formazione dei dipendenti, Microsoft Viva Learning può ora sincronizzarsi con i learning management system (LMS) come Sap SuccessFactors, Cornerstone OnDemand e Saba Cloud.

Con questa nuova integrazione, generalmente disponibile, i dipendenti possono visualizzare le attività di formazione richieste dal loro LMS nella propria vista My Learning in Viva Learning e lanciare direttamente i corsi.

I dipendenti riceveranno notifiche Teams e promemoria in relazione allo stato di una assegnazione.

Con il social network aziendale Yammer, lo scopo di Microsoft è quello di offrire alle persone una piattaforma in cui scoprire le community e le conversazioni che aiutano a lavorare meglio.

Ora Yammer suggerisce community e follower in base alle interazioni precedenti. Gli utenti potranno trovate e unirsi a nuove community, e seguire le persone, direttamente dal proprio feed.

Gli amministratori delle community non dovranno più rivedere manualmente quelle che hanno visualizzazioni o coinvolgimento. Ora, le community Yammer possono essere impostate per il rinnovo automatico quando qualcuno pubblica o reagisce, o si verifica qualsiasi attività di file dall’interno della community (compresa la visualizzazione dei post Yammer tramite email attivabili).

Inoltre, i membri delle reti Yammer situate nell’Unione Europea potranno presto unirsi alle reti esterne Yammer ospitate negli Stati Uniti. Il rollout di questa funzione – ha annunciato Microsoft – dovrebbe terminare a fine marzo 2022.

Il lavoro ibrido comporta che le organizzazioni abbiano bisogno di maggiore flessibilità per fornire l’accesso a Windows su diversi tipi di dispositivi, mette in evidenza Microsoft.

Windows 365 Enterprise fornisce un’esperienza completa di Windows 10 o Windows 11, potente, semplice e sicura, che un’impresa può usare per potenziare la propria forza lavoro, indipendentemente dalla posizione o dal dispositivo.

Microsoft ha rilasciato una preview del supporto di Windows 365 Enterprise per Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) Join e l’esperienza di prima esecuzione localizzata.

La preview di Azure AD Join in Windows 365 Enterprise consente alle organizzazioni di fare il provisioning di Cloud PC senza richiedere un abbonamento o connettività Azure nel proprio ambiente on-premise.

La disponibilità generale di questa opzione – ha dichiarato Microsoft – sarà annunciata presto.

Infine, per offrire alle organizzazioni di tutto il mondo un’esperienza utente familiare di Windows 365, Microsoft ha annunciato l’anteprima per un’esperienza first-run localizzata.

Questa consente alle organizzazioni di scegliere tra un elenco ampliato di lingue quando creano i Cloud PC per i loro team in Windows 365 Enterprise.