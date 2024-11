Microsoft 365 Copilot: tutte le novità in arrivo da Ignite 2024

Microsoft 365 Copilot – sottolinea la società di Redmond – sta diventando un’abitudine quotidiana per le persone di tutto il mondo: già quasi il 70% delle aziende Fortune 500 lo sta utilizzando. Dow prevede che Copilot le farà risparmiare milioni di dollari sulle operazioni di spedizione nel primo anno; alla Bank of Queensland Group, il 70% degli utenti risparmia da due ore e mezza a cinque ore alla settimana; Eaton sta accelerando i processi di documentazione interna dell’83%; e Accenture sta facendo le cose in grande, distribuendo Copilot a 100.000 dipendenti, mette in evidenza Microsoft.

Oggi, in occasione di Microsoft Ignite 2024, l’azienda sta ulteriormente accelerando la sua ambizione di dotare ogni dipendente di Copilot come assistente personale e di trasformare ogni processo aziendale con agenti costruiti in Microsoft Copilot Studio.

Gli annunci fatti in occasione di di Microsoft Ignite 2024 includono:

Copilot Actions in Microsoft 365 Copilot per aiutare i clienti ad automatizzare le attività ripetitive di tutti i giorni.

in Microsoft 365 Copilot per aiutare i clienti ad automatizzare le attività ripetitive di tutti i giorni. Nuovi agenti in Microsoft 365 per sbloccare le conoscenze di SharePoint, fornire l’interpretazione linguistica in tempo reale nelle riunioni di Microsoft Teams e automatizzare il self-service dei dipendenti.

per sbloccare le conoscenze di SharePoint, fornire l’interpretazione linguistica in tempo reale nelle riunioni di Microsoft Teams e automatizzare il self-service dei dipendenti. Il Copilot Control System per aiutare i professionisti IT a gestire Copilot e gli agenti in modo sicuro.

Microsoft 365 Copilot potenzia ogni dipendente con un assistente AI personale

Le nuove Copilot Actions automatizzano le attività quotidiane con semplici prompt “fill-in-the-blank” da riempire che si possono impostare e dimenticare. Ad esempio, spiega Microsoft, si può ricevere automaticamente un riepilogo delle proprie azioni più importanti alla fine di ogni giornata lavorativa, creare un’azione per raccogliere i contributi del proprio team per una newsletter settimanale che viene inviata ogni giovedì, o automatizzare la preparazione delle riunioni con i clienti con un’azione ricorrente che riassume le ultime interazioni in vista della prossima sincronizzazione. Questa funzionalità è ora in anteprima privata.

Microsoft sta poi aggiungendo nuovo valore alle Copilot Pages, un canvas dinamico e persistente progettato per la collaborazione multiplayer con l’intelligenza artificiale, con artefatti ricchi. Ora è possibile chiedere a Copilot di creare qualsiasi cosa, dai diagrammi di flusso interattivi ai blocchi di codice, attingendo ai dati di Microsoft Graph, per poi condividerli in pagine durature su cui il team può ulteriormente costruire. La funzione sarà disponibile all’inizio del 2025.

Con Teams, il dialogo si svolge attraverso la conversazione, la chat e le presentazioni su schermo. Ora Copilot in Teams è in grado di comprendere, riepilogare e rispondere alle domande in base ai contenuti visivi condivisi sullo schermo, da PowerPoint al web, oltre alla trascrizione e alla chat. È anche possibile chiedere a Copilot un rapido riepilogo di un file condiviso in chat per ottenere tutti i punti principali senza dover aprire il file. L’anteprima pubblica è in arrivo all’inizio del 2025.

Ora, con un singolo prompt, Copilot in PowerPoint può tradurre intere presentazioni in una delle 40 lingue disponibili, mantenendo il design complessivo di ogni diapositiva. È come avere un traduttore esperto che lavora al proprio fianco. Sarà generalmente disponibile nel 2025.

Copilot in Outlook può ora aiutare a programmare i momenti di concentrazione o gli incontri individuali con un collega, guardando tra i calendari dell’utente per trovare l’orario migliore, e a redigere l’ordine del giorno di una riunione. Generalmente disponibile entro la fine di novembre.

Trasformare ogni processo aziendale con gli agenti

Copilot è il luogo in cui si interagisce con gli agenti e Copilot Studio è il luogo in cui è possibile creare, gestire e collegare facilmente gli agenti a Copilot. Microsoft sta ora introducendo in Microsoft 365 agenti progettati per aiutare a scalare l’impatto individuale e trasformare i processi aziendali. Questi nuovi agenti integrano gli agenti autonomi annunciati a ottobre per i professionisti delle vendite, dell’assistenza, del finance e della supply chain, e Microsoft sottolinea di aver appena iniziato. Nel prossimo anno l’azienda creerà molti altri agenti che daranno ai clienti il vantaggio competitivo di cui hanno bisogno per rendere la loro organizzazione a prova di futuro.

Le organizzazioni si affidano a SharePoint, afferma Microsoft, creando più di due milioni di siti e caricando più di due miliardi di file al giorno. L’azienda ha annunciato che ogni sito SharePoint ha ora un agente, in modo che ogni dipendente possa attingere rapidamente a questa enorme base di conoscenze. È possibile utilizzare gli agenti in SharePoint per estrarre rapidamente i dettagli di un progetto da un piano di lavoro, riassumere una recente nota sui prodotti o trovare un documento in pochi secondi. Ad esempio, i venditori possono trovare istantaneamente le ultime specifiche dei prodotti, i documenti sui prezzi o le proposte dei clienti, consentendo loro di rispondere alle domande dei clienti in modo più rapido e accurato, senza dover cercare in più file. È possibile porre agli agenti domande sui dati presenti nei file e persino creare e condividere agenti personalizzati per contenuti specifici con un solo clic. La funzionalità è generalmente disponibile.

L’agente Interpreter in Teams fornisce un servizio di interpretazione vocale in tempo reale durante le riunioni e si può scegliere di fargli simulare la propria voce per un’esperienza più personale e coinvolgente. Anteprima pubblica in arrivo all’inizio del 2025.

L’Employee Self-Service Agent nella Business Chat risponde rapidamente alle domande più comuni sulle policy e semplifica il completamento delle attività principali, a partire dalle risorse umane e dall’IT. Può aiutare i dipendenti a comprendere i loro benefit, ad esempio, o a richiedere un nuovo computer portatile. Inoltre, può essere personalizzato in Copilot Studio per soddisfare le esigenze specifiche dell’organizzazione. È in anteprima privata.

Altri agenti includono Facilitator, che prende appunti in tempo reale nelle riunioni e nelle chat di Teams, e Project Manager, che automatizza la creazione di piani e completa persino le attività in Microsoft Planner. In anteprima pubblica.

Nei prossimi mesi, partner come ServiceNow, Workday e Cohere, insieme ad altre decine di partner, aggiungeranno i loro agenti a Copilot, portando le loro conoscenze uniche e fondamentali alle organizzazioni che si occupano di risorse umane, finanza e vendite, direttamente nel flusso di lavoro. S&P Global, CB Insights e altri stanno introducendo nuovi connettori, consentendo a Copilot di fare riferimento a più tipi di dati aziendali.

Equipaggiare l’IT per guidare la trasformazione dell’IA

I Chief Information Officer e i professionisti IT sono l’epicentro della trasformazione dell’IA, sottolinea Microsoft. Per consentire a tutti i team IT di assumere un ruolo guida su scala, l’azienda sta introducendo il Copilot Control System, progettato per consentire all’IT di adottare con fiducia e accelerare il valore aziendale di Copilot e degli agenti.

La protezione dei dati consente un grounding intelligente dei dati aziendali nel rispetto dei controlli dell’organizzazione. Per dare all’IT un controllo ancora maggiore, Microsoft annuncia che SharePoint Advanced Management sarà incluso senza costi aggiuntivi per i clienti Copilot, per accelerare l’adozione e affrontare l’oversharing con report e controlli integrati sulla governance dei contenuti. Disponibilità generale all’inizio del 2025.

I Management controls consentono all’IT di governare l’accesso e l’utilizzo di Copilot e degli agenti, compresi i controlli su quali utenti possono utilizzare Copilot e gli agenti, oltre alla visibilità sullo stato e sul ciclo di vita degli agenti. Microsoft sta inoltre annunciando che Copilot nei Microsoft 365 admin centers sarà disponibile per tutti i clienti Copilot per automatizzare le attività IT che richiedono tempo, fornire approfondimenti personalizzati per migliorare la gestione dei tenant e rispondere alle domande degli amministratori. In anteprima privata; disponibilità generale all’inizio del 2025.

La misurazione e la reportistica consentono ai responsabili IT e aziendali di monitorare i modelli di adozione e il ritorno sugli investimenti derivanti dall’uso di Copilot e degli agenti. Microsoft ha ora annunciato che Microsoft Viva Insights sarà incluso in Copilot senza costi aggiuntivi come parte del nuovo Copilot Analytics. Copilot Analytics offre esperienze immediate per misurare l’adozione di Copilot e l’impatto sul business, report personalizzabili per un’analisi più approfondita e il nuovo Copilot Business Impact Report per analizzare l’utilizzo di Copilot rispetto agli indicatori di performance chiave del business tra vendite, finance, marketing e altro. Il Copilot Business Impact Report è in anteprima pubblica; Copilot Analytics sarà disponibile all’inizio del 2025.

Sicurezza e produttività con Windows

Nell’attuale panorama digitale, sottolinea Microsoft, proteggere i dati delle organizzazioni dalle minacce emergenti e garantire l’integrità del sistema è fondamentale. Microsoft sta lavorando per continuare a rendere Windows una piattaforma più sicura e performante per i dipendenti e per la loro organizzazione.

In questo ambito, sta innanzitutto introducendo la Windows Resiliency Initiative, che include Quick Machine Recovery, una nuova soluzione per aiutare i clienti a riprendersi da interruzioni impreviste, dando agli amministratori la possibilità di eseguire correzioni mirate da Windows Update sui PC anche se non sono in grado di avviarsi. In arrivo nel programma Windows Insider all’inizio del 2025.

Microsoft ha inoltre annunciato Windows 365 Link, il primo dispositivo Cloud PC creato appositamente da Microsoft per connettersi direttamente a Windows 365 in pochi secondi.

Infine, in Microsoft Places, Microsoft ha aggiunto le informazioni sulla posizione basate sull’intelligenza artificiale in Teams e Outlook con Copilot, in modo da poter ottimizzare i giorni in ufficio per migliorare le connessioni di persona. Le caratteristiche principali includono i consigli di Copilot su quando recarsi in ufficio, basati sui piani di lavoro condivisi dai colleghi e sulle posizioni previste per gli edifici. Generalmente disponibile.