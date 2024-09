Microsoft 365 Copilot: la nuova fase sarà annunciata il 16 settembre

Satya Nadella, Chairman e Chief Executive Officer di Microsoft e Jared Spataro, Corporate Vice President, Al at Work di Microsoft, terranno un evento lunedì 16 settembre 2024 dal titolo: “Microsoft 365 Copilot: Wave 2”.

Il titolo, abbastanza esplicativo, e la presenza – insieme al CEO dell’azienda Satya Nadella – di Jared Spataro, che in Microsoft dirige il team che si occupa dell’intelligenza artificiale nel mondo aziendale e del lavoro, e di come l’AI possa aiutare le imprese a risolvere le sfide di business, lasciano facilmente intuire che la discussione verterà sull’offerta Microsoft Copilot per l’ambito aziendale.

Nel nostro recente tutorial su come provare Copilot Pro in Microsoft 365 Personal abbiamo fatto un breve riepilogo delle offerte della società di Redmond imperniate sulle tecnologie di intelligenza artificiale dell’azienda che rientrano nell’ampio “cappello” Copilot. Abbiamo visto come l’offerta per i clienti business sia denominata al momento Copilot for Microsoft 365.

Il titolo dell’evento lascerebbe supporre che sia imminente un rebranding di questa offerta. A scrivere di questa ipotesi è stato di recente il senior editor di The Verge Tom Warren, che l’ha rilanciata in seguito a quest’ultimo annuncio di Microsoft.

Secondo il report di The Verge, l’azienda guidata da Satya Nadella starebbe per l’appunto portando avanti un rebranding dell’offerta, da “Microsoft Copilot for Microsoft 365” in “Microsoft 365 Copilot”.

Ma l’annuncio non dovrebbe limitarsi semplicemente al nome: Tom Warren si aspetta che Microsoft annunci nuove funzionalità AI per Microsoft 365 Copilot, che possano anche rendere l’offerta più interessante per le aziende, in relazione al costo. Parimenti, nuove funzioni potrebbero essere annunciate anche per Copilot Pro per la versione personale della suite di produttività.

Lo sapremo tra pochi giorni: sarà possibile seguire l’evento con Satya Nadella e Jared Spataro in live streaming su LinkedIn, il 16 settembre 2024 alle 8:00 AM Pacific Time, le nostre ore 17:00.