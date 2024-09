Come provare gratis per un mese l’AI Copilot Pro in Microsoft 365

Si fa un gran parlare, e a ragion veduta, delle grandi potenzialità dell’intelligenza artificiale per incrementare la produttività: per questo non può che suscitare interesse l’offerta Microsoft Copilot Pro, che consente di sbloccare le capacità dell’AI all’interno di una selezione di app di Microsoft 365 tra cui, al momento, Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook.

Tuttavia, spesso, come recita il proverbio, “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”, per cui si preferisce poter provare una nuova soluzione software nel proprio flusso di lavoro, per essere sicuri che fa effettivamente al caso nostro.

La versione gratuita di Microsoft Copilot può essere utilizzata nell’app per dispositivi mobili e in Windows, Bing e Microsoft Edge, ma non offre l’integrazione con le app di Microsoft 365.

Fortunatamente, Microsoft consente agli utenti di ottenere una prova gratuita di 1 mese, per poter sperimentare e valutare la soluzione Microsoft Copilot Pro. Alla fine di questo periodo di prova, l’abbonamento poi prosegue a pagamento. Il costo attuale – al momento in cui scriviamo – è di 22,00 euro per utente al mese.

Facciamo dapprima un po’ di chiarezza sulle varie versioni di Copilot. Della differenza tra la versione gratuita di Microsoft Copilot e quella a pagamento, denominata Microsoft Copilot Pro, abbiamo detto. Oltre all’integrazione con le app di Microsoft 365, la seconda offre altri vantaggi, come un numero maggiore di boost al giorno per la generazione di immagini e un accesso prioritario al modello GPT-4 Turbo su cui si basa.

Una tabella con le caratteristiche e tutte le differenze tra le due offerte è disponibile sul sito di Microsoft.

Le denominazioni di Microsoft possono leggermente confondere perché Copilot Pro è in realtà indirizzato alle edizioni personali (for home) di Microsoft 365 (Personal e Family). La versione business di Copilot per Microsoft 365 (for work), indirizzata alle aziende, richiede un abbonamento Business o enterprise di Microsoft 365, e la si può dunque ottenere attraverso il canale commerciale business, o tramite il proprio account enterprise. In questo caso anche le modalità di deployment saranno diverse, tipiche delle distribuzioni aziendali.

Quindi, ricapitolando, Microsoft ha attualmente in catalogo tre versioni di Copilot:

Copilot (gratuito), che offre la classica interfaccia chat e la generazione di immagini.

(gratuito), che offre la classica interfaccia chat e la generazione di immagini. Copilot Pro (abbonamento a pagamento), che offre l’esperienza integrata in alcune delle applicazioni di Microsoft 365, oltre a ulteriori vantaggi.

(abbonamento a pagamento), che offre l’esperienza integrata in alcune delle applicazioni di Microsoft 365, oltre a ulteriori vantaggi. Copilot per Microsoft 365 (abbonamento a pagamento), per le aziende.

Quello a cui facciamo riferimento in questo articolo è quello che Microsoft chiama Copilot Pro, che può essere puoi associato al proprio abbonamento a Microsoft 365 Personal o Family per utilizzare l’AI nelle applicazioni supportate (con alcune integrazioni ancora parziali o in anteprima).

Per acquistare le versioni a pagamento è possibile collegarsi all’apposita pagina del sito Microsoft.

Nel nostro esempio, nella scheda di Copilot Pro, possiamo fare clic su Prova Copilot Pro, che ci porta a sua volta sulla pagina di Copilot Pro.

Qui, possiamo fare clic sul pulsante Avvia la versione di valutazione gratuita.

Se necessario, dovremo effettuare il login con il nostro account Microsoft: assicuriamoci di autenticarci con lo stesso account a cui è intestato l’abbonamento Microsoft 365 Personal o Family.

Verremo condotti attraverso la procedura guidata d’acquisto, che dovrebbe confermarci che il primo mese è gratuito, nonché informarci sui termini per annullare l’abbonamento, che si rinnova automaticamente.

Una volta confermato che vogliamo procedere, lo store ci informa che ora siamo abbonati a Microsoft Copilot Pro.

Ora, per visualizzare l’icona di Copilot nelle app di Microsoft 365 sul desktop, riavviamo l’applicazione, ad esempio Word.

Nella scheda Home della barra multifunzione di Word possiamo ora trovare l’icona di Copilot, che serve per l’appunto per aprire e chiudere il riquadro di Copilot.

Nella nostra pagina dell’account Microsoft, nella sezione Servizi e abbonamenti, possiamo gestire l’abbonamento a Microsoft Copilot Pro e, volendo, annullarlo entro i termini prima che si attivi la fatturazione del primo mese a pagamento. Possiamo annullarlo anche subito, se desideriamo evitare di dimenticarcelo: potremo comunque utilizzarlo fino alla scadenza del periodo di prova.