Microsoft 365 Copilot: arrivano Pages, Python in Excel e gli agenti AI

Microsoft ha lanciato le novità della preannunciata “nuova ondata” di Microsoft 365 Copilot, che combinano elementi web, strumenti di lavoro e documenti, in un sistema di progettazione completamente nuovo per il lavoro.

Innanzitutto, Microsoft ha lanciato Copilot Pages, un canvas dinamico e persistente progettato per la collaborazione multiutente con AI. L’azienda lo presenta come il primo nuovo artefatto digitale per l’era dell’intelligenza artificiale.

In secondo luogo, Microsoft sta rapidamente migliorando Copilot nelle applicazioni di Microsoft 365. In base al feedback che l’azienda ha ricevuto dai clienti, Copilot in Microsoft Teams ha cambiato per sempre le riunioni, ed è infatti il primo posto tra le applicazioni in cui riscontrano un valore aggiunto. Ora Microsoft intende fare la stessa cosa per l’analisi avanzata dei dati in Microsoft Excel, lo storytelling dinamico in PowerPoint, la gestione della posta in arrivo in Outlook e altro ancora.

In terzo luogo, Microsoft sta introducendo gli agenti Copilot, i Copilot Agents, che rendono più facile e veloce che mai l’automazione e l’esecuzione dei processi aziendali per conto dell’utente, consentendo di scalare il team come mai prima d’ora.

Oltre alle novità, Microsoft ha condiviso che quasi 1.000 clienti – dalle grandi aziende alle piccolo imprese – hanno fornito il loro feedback su come utilizzano Copilot, su dove ha un impatto maggiore e su dove deve essere migliorato. Sulla base di questo feedback, quest’anno l’azienda ha apportato più di 700 aggiornamenti al prodotto e distribuito oltre 150 nuove funzionalità.

Ora, con GPT-4o e l’orchestrazione migliorata, Microsoft afferma di aver migliorato drasticamente le prestazioni. Le risposte di Copilot sono in media due volte più veloci e la soddisfazione delle risposte è migliorata di quasi tre volte. E Microsoft intende continuare a portare rapidamente tutti i modelli più recenti in Copilot e a migliorare rapidamente il prodotto sulla base degli input dei clienti, aggiungendo nuove funzionalità e nuovi modelli, tra cui OpenAI o1 con ragionamento avanzato.

Microsoft Copilot Pages: il primo, nuovo artefatto digitale per l’era dell’AI

Nella vision di Microsoft, Copilot è la nuova UI per l’AI. Tutto inizia con Business Chat (BizChat), un hub centrale che riunisce tutti i dati dell’utente – dati web, dati di lavoro e dati della linea di business – direttamente nel flusso di lavoro. BizChat trasforma tutti i contenuti organizzativi in un ricco database di informazioni e insight, consentendo alle imprese di collaborare con Copilot come un partner e trasformando ogni artefatto in una risorsa aziendale riutilizzabile. Microsoft ha inoltre annunciato Copilot Pages, un canvas dinamico e persistente progettato per la collaborazione AI multiplayer. Nella visione di Microsoft, è il primo passo del nuovo design system per il knowledge work.

Pages prende i contenuti effimeri generati dall’intelligenza artificiale e li rende durevoli, in modo da poterli modificare, arricchire e condividere con altri. L’utente e il proprio team possono lavorare in modo collaborativo in una pagina con Copilot, vedendo il lavoro di tutti in tempo reale e iterando con Copilot come un partner, aggiungendo altri contenuti dai propri dati, dai file e dal web alla pagina. Si tratta di un modello di lavoro completamente nuovo, sottolinea Microsoft, che lo definisce “multiplayer, human-to-AI-to-human collaboration”. Per i clienti di Microsoft 365 Copilot, Pages inizia a essere distribuito oggi e sarà generalmente disponibile entro settembre 2024.

Nelle prossime settimane l’azienda porterà Copilot Pages anche agli oltre 400 milioni di persone che hanno accesso a Microsoft Copilot gratuito quando sono registrati con un account Microsoft Entra, offrendo la combinazione di web grounding, enterprise data protection (EDP) e Pages. Oggi è possibile provare Microsoft Copilot all’indirizzo Microsoft.com/copilot e inserire Copilot nel flusso di lavoro nell’app Microsoft 365 e, presto, in Outlook e Teams.

Aumentare la produttività con Microsoft 365 Copilot

Per milioni di persone in tutto il mondo, sottolinea la società di Redmond, il lavoro si svolge nelle applicazioni Microsoft 365. È qui che Copilot sta già diventando un’abitudine quotidiana, garantendo guadagni di produttività personale e risparmi di tempo. Con la Wave 2, la seconda ondata di Copilot, Microsoft sta prendendo tutto ciò che sta imparando dai suoi clienti e lo sta usando per rendere Copilot ancora migliore.

Copilot in Excel

Microsoft ha annunciato che Copilot in Excel è ora disponibile per tutti. Ora è possibile lavorare con dati che non sono stati formattati come tabelle. Sono state aggiunte nuove skills per sfruttare tutta la potenza di Excel con il supporto di un maggior numero di formule come XLOOKUP e SUMIF, la formattazione condizionale e la possibilità di iterare con Copilot su visualizzazioni come grafici e tabelle pivot per adattarle alle esigenze degli utenti. Inoltre, Copilot in Excel può ora lavorare con dati testuali, oltre che numerici.

Microsoft è poi andato oltre, annunciando Copilot in Excel with Python, che combina la potenza di Python – uno dei linguaggi di programmazione più diffusi al mondo per lavorare con i dati – con Copilot in Excel. Ora chiunque può lavorare con Copilot per condurre analisi avanzate come le previsioni, l’analisi del rischio, l’apprendimento automatico e la visualizzazione di dati complessi, il tutto utilizzando il linguaggio naturale, senza bisogno di coding. È come aggiungere un analista di dati esperto al team, sottolinea Microsoft. Copilot in Excel with Python è in anteprima pubblica.

Copilot in PowerPoint

È ora disponibile Narrative builder in Microsoft PowerPoint che aiuta l’utente a lavorare con Copilot come un partner, iterando insieme per creare una prima bozza eccellente in pochi minuti e mantenendo il controllo del processo creativo. Copilot utilizza il prompt dell’utente per costruire una scaletta con argomenti che è possibile modificare e perfezionare per creare una prima bozza della propria presentazione.

Presto sarà possibile aggiungere file alla bozza per il grounding degli argomenti. E con Brand manager, Copilot può sfruttare il template brandizzato della propria azienda, in modo che le proprie presentazioni siano pronte per l’uso aziendale e in linea con il brand. Presto Copilot potrà inserire le immagini approvate dall’azienda nella Organization Asset Library di SharePoint.

Copilot in Teams

Nelle riunioni di oggi – sottolinea Microsoft – ci sono due conversazioni importanti: quella a voce e quella che avviene nella chat. Copilot in Teams è ora in grado di ragionare sia sulla trascrizione della riunione sia sulla chat della riunione per fornire un quadro completo di ciò che è stato discusso.

Ad esempio, è possibile chiedere a Copilot se ci sono domande che non sono state poste durante una riunione, e Copilot scansionerà rapidamente ciò che è stato detto e ciò che è stato digitato nella chat, per vedere se qualcosa è rimasto senza risposta. Ora con Copilot in Teams, nessuna domanda, idea o contributo viene lasciata indietro. Questa funzione sarà disponibile a partire da settembre 2024.

Copilot in Outlook

Con Prioritize my inbox, Copilot in Outlook aiuta a contrastare il sovraccarico delle e-mail e raggiungere rapidamente i messaggi che contano, analizzando la casella di posta elettronica dell’utente in base sia al contenuto delle sue e-mail sia al contesto del suo ruolo, come ad esempio le persone a cui risponde e i thread di e-mail in cui è stato reattivo.

Non bisognerà più scorrere lunghi messaggi: Copilot genera automaticamente un riassunto conciso di ogni e-mail, includendo il motivo per cui ha assegnato la priorità al messaggio e i principali insight. Inoltre, presto sarà possibile insegnare a Copilot gli argomenti specifici, le parole chiave o le persone che sono importanti per l’utente, assicurandosi che quelle e-mail siano contrassegnate come ad alta priorità. Queste funzioni saranno disponibili in anteprima pubblica a partire dalla fine del 2024.

Copilot in Word

Quando si lavora in Microsoft Word, spesso è necessario inserire contenuti da altri documenti e applicazioni. Ma la ricerca e l’inserimento delle informazioni necessarie possono richiedere molto tempo e disturbare la scrittura. Copilot in Word, in arrivo a settembre 2024, consentirà di fare rapidamente riferimento non solo ai dati web e ai dati di lavoro come Word, PowerPoint, PDF e documenti crittografati, ma anche a e-mail e riunioni.

E integra queste informazioni nel flusso di lavoro, in modo da ottenere rapidamente una buona prima bozza. Microsoft ha migliorato Copilot in Word per essere un partner di scrittura ancora migliore. I recenti aggiornamenti includono una nuova esperienza di avvio on-canvas con suggerimenti per avviare il processo creativo e la possibilità di collaborare con Copilot in linea mentre si lavora su sezioni specifiche del documento.

Copilot in OneDrive

Microsoft OneDrive è un ricco archivio in cui i professionisti archiviano i loro contenuti personali di lavoro, ma a tutti capita di perdere molto tempo a cercare i documenti giusti o a ricordare quale documento ha il contenuto che serve. Copilot in OneDrive è in grado di analizzare rapidamente tutti i suoi file per trovare le informazioni di cui l’utente ha bisogno, facilitando la comprensione, il riepilogo e il confronto di un massimo di cinque file con un riepilogo chiaro e di facile lettura dei dettagli e delle differenze all’interno dei file, senza aprirne alcuno. Copilot in OneDrive è in fase di lancio e sarà generalmente disponibile alla fine di settembre 2024.

Scalare il team con i Copilot agent di Microsoft

Accelerare ogni processo aziendale con Copilot – per aumentare i ricavi e ridurre i costi – è il modo migliore per ottenere un vantaggio competitivo nell’era dell’intelligenza artificiale, sottolinea Microsoft, che a questo scopo presenta i Copilot agent, ora generalmente disponibili.

Gli agenti sono assistenti AI progettati per automatizzare ed eseguire i processi aziendali, lavorando con o per gli esseri umani. Le loro capacità variano da semplici agenti che rispondono alle richieste, ad agenti che sostituiscono attività ripetitive, fino ad agenti più avanzati e completamente autonomi. Con gli agenti Copilot, è possibile fare tutto questo e molto di più, portando la potenza degli agenti direttamente nel proprio flusso di lavoro.

Gli agenti Copilot lavorano per l’utente in background, completamente gestiti e orchestrati da Copilot. Semplici e sicuri da gestire, tutti gli agenti Copilot hanno le stesse promesse di Responsible AI e EDP: i dati – dichiara Microsoft – non escono mai dal trust boundary di Microsoft 365 e tutto avviene all’interno del proprio tenant. È inoltre possibile utilizzare agenti precostituiti, come il nuovo agente Visual creator, che aiuta a creare immagini, progetti e presto anche video generati dall’intelligenza artificiale.

Per rendere ancora più semplice la creazione di agenti Copilot, Microsoft ha annunciato l’agent builder, una nuova esperienza semplificata basata su Copilot Studio.

Ora chiunque può creare rapidamente un agente Copilot direttamente in BizChat o SharePoint, sbloccando il valore del vasto archivio di conoscenze memorizzato nei file di SharePoint. Ad esempio, è possibile avviare agent builder per creare un agente direttamente nel flusso del vostro lavoro in BizChat, di collegarlo rapidamente a SharePoint per alimentarlo con i dati rilevanti dei processi aziendali e di avere in pochi istanti una potente risorsa di conoscenza da condividere con i propri colleghi in Teams o Outlook.

È possibile @ menzionare l’agente come si farebbe con qualsiasi altro membro del team, condividendo nuove informazioni e ponendo domande a cui l’agente risponde in tempo reale. Se si desidera creare un agente più avanzato, è possibile personalizzarlo ulteriormente in Copilot Studio, facendo il deploy per eseguire operazioni come la connessione a una fonte di dati o l’esecuzione di azioni per conto dell’utente.

Gli agenti Copilot e agent builder in BizChat saranno disponibili per tutti i clienti nelle prossime settimane. Gli agenti Copilot e agent builder in SharePoint saranno disponibili in anteprima all’inizio di ottobre.