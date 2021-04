Microsoft 365, gli aggiornamenti per lavorare in movimento

A febbraio, la società di Redmond ha reso disponibile l’app Office per iPad, che offre un’esperienza semplice e integrata che combina Word, Excel e PowerPoint in un’unica app le cui funzionalità sono pienamente accessibili con un abbonamento Microsoft 365 e in parte anche con un account Microsoft gratuito.

L’app Office elimina la necessità di scaricare o passare da un’app all’altra, risparmiando tempo e spazio sull’iPad e aumentando la produttività. Consente di creare e modificare facilmente i documenti, firmarli con il tocco delle dita sul touchscreen e prendere appunti, così come scansionare, convertire e modificare un PDF o scattare una foto ed estrarre il testo in un documento o in una tabella.

Ma questa non è stata l’unica novità di Microsoft 365 delle ultime settimane, con i numerosi aggiornamenti che hanno spesso coinvolto le app mobili.

Microsoft ha recentemente introdotto nuove esperienze di intelligenza artificiale conversazionale con Cortana, quello che è ora diventato l’assistente per la produttività personale di Microsoft 365.

Disponibile ora in Outlook per iOS per chiunque abbia un account Microsoft, Cortana può aiutare a pianificare riunioni, comporre messaggi di posta elettronica e trovare file, e-mail e persone rilevanti, semplicemente utilizzando la voce. Il roll-out è iniziato con la lingua inglese negli Stati Uniti e ci vorrà tempo affinché questa funzionalità raggiunga tutti gli utenti, ma la strada è stata intrapresa.

Rimanendo ancora in ambito mobile, Office Lens è ora Microsoft Lens e la nuova app ha ricevuto miglioramenti sia nella qualità che nelle prestazioni, e ciò è avvenuto anche per le app di produttività di Microsoft 365 che si integrano con la tecnologia Lens, come Microsoft Teams, Outlook e Office.

Uno degli update in arrivo prima nell’app Microsoft Lens e poi di seguito nell’app mobile di Office sarà la possibilità di trascrivere le note scritte a mano per aggiungerle in modo semplice ai propri documenti; anche in questo caso, però, il roll-out partirà con il testo in inglese.

Con il lancio di iOS 14 e la possibilità di aggiungere widget alla schermata Home, Microsoft ha anche lanciato tre tipi di widget per aiutare gli utenti a gestire le proprie attività quotidiane nell’app To Do su iPhone.

E restando in tema iPhone, l’app OneDrive per iOS ora memorizza le Live Photo e riproduce l’intero movimento, con il suono e le immagini subito prima e dopo, per dare vita ai propri ricordi. Quando si condivide una Live Photo con OneDrive, anche il destinatario sarà in grado di riprodurla, se la sta visualizzando sull’app OneDrive per iOS o su OneDrive per il web.

A proposito di web, anche qui ci sono novità, oltre che nelle app mobili. Microsoft ha infatti aggiunto nuove funzionalità all’estensione per il browser Microsoft Editor, tra cui il supporto multilingue e quello aggiuntivo per più siti web. Ora è possibile scegliere fino a tre lingue per controllare l’ortografia e la grammatica sul web in una sola volta e utilizzare Microsoft Editor su ulteriori siti web, tra cui LinkedIn, Gmail, WordPress e Quip.

Le nuove caratteristiche in arrivo includono il supporto per Google Docs e più funzioni di personalizzazione, come i dizionari utente e la correzione automatica. L’estensione Microsoft Editor è disponibile in oltre 20 lingue per Microsoft Edge o Google Chrome.

Supporto multilingue (disponibile in inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese, olandese, svedese, danese, finlandese, norvegese Bokmal) anche per Designer in Word per web, uno strumento di assistenza intelligente che aiuta a creare documenti con un look and feel professionale e coerente, senza bisogno di avere competenze di design.

Designer controlla automaticamente i problemi di formattazione e stile e genera correzioni che l’utente può poi applicare. Offre anche una varietà di temi di design per rendere il documento coerente in modo facile e veloce. Questa funzione è attualmente in fase di roll-out in Word per il web come anteprima limitata per chiunque abbia un account Microsoft.