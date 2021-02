I widget Microsoft To Do di iOS 14 nella schermata Home di iPhone

Con l’introduzione di iOS 14 è possibile aggiungere widget alla schermata Home di iPhone: Microsoft ha ora annunciato la disponibilità dei widget dell’app To Do per iOS 14, con tre nuovi componenti.

Il widget Your Tasks (Attività personali) aiuta l’utente a selezionare e visualizzare i task da un elenco di sua scelta. Questo widget è disponibile in due dimensioni: quella media mostra un elenco delle attività dell’utente, mentre il widget grande mostra un elenco delle attività con le date di scadenza e altri dettagli.

Per impostazione predefinita, il widget Your Tasks mostra l’elenco delle attività. Per cambiare l’elenco visualizzato basta premere a lungo sul widget e selezionare Modifica widget, quindi – nel “retro” del pannello – scegliere l’elenco desiderato tra quelli disponibili.

Nel widget My Day (La mia giornata), Microsoft To Do per iOS 14 permette di visualizzare il primo task della propria lista dallo stesso nome. Per vedere poi il resto dell’elenco, basta toccare un punto qualsiasi del widget per aprire l’elenco La mia giornata nell’app Microsoft To Do installata su iPhone.

Il widget Add Task (Aggiungi un’attività) permette infine di aggiungere in modo semplice e rapido un’attività a un elenco scelto dall’utente, senza dover aprire l’app Microsoft To Do di iOS 14. Per aggiungere un’attività, basta toccare un qualsiasi punto del widget. Per scegliere l’elenco a cui aggiungere l’attività, invece, bisogna premere a lungo sul widget e selezionare, dal menu a comparsa, Modifica widget. Questa azione consente di accedere al pannello di configurazione del widget, in cui è possibile scegliere uno tra gli elenchi disponibili.

Per aggiungere i widget di Microsoft To Do alla schermata Home di iOS 14 si procede come per tutti gli altri widget. Bisogna premere a lungo su un qualsiasi spazio vuoto (quindi non occupato da icone o altri elementi) della schermata Home di iPhone per entrare nella modalità di modifica della schermata, quindi toccare il pulsante con l’icona + (più) per accedere al menu dei widget.

Qui, basta cercare To Do o scorrere verso il basso per trovare Microsoft To Do, selezionarlo e poi aggiungere il widget che desideriamo avere a postata di mano nella schermata Home di iPhone (è anche possibile aggiungerne più di uno).