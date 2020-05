Xiaomi ha annunciato ufficialmente l’arrivo in Italia di Mi Note 10 Lite, il nuovo componente della popolare famiglia di smartphone Mi Note, lanciato a livello mondiale insieme ai nuovi Redmi Note 9 e Redmi 9 Pro.

A partire dall’11 maggio sarà infatti possibile acquistare Mi Note 10 Lite nella versione da 6GB+128GB e nei colori Midnight Black e Glacier White in esclusiva con Vodafone al prezzo di 399,99 euro.

Inoltre, tutti i nuovi clienti che attivano un’offerta Vodafone potranno avere il Mi Note 10 Lite a partire da 5,99 euro al mese per 30 mesi e contributo iniziale di 39,99 euro e chi è già cliente Vodafone potrà acquistare il nuovo smartphone Xiaomi con 0 euro di anticipo e a partire da 7,99 euro al mese per 30 mesi.

Mi Note 10 Lite di Xiaomi sarà disponibile anche su mi.com nella variante da 6GB+64GB e nelle tre colorazioni Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple, al prezzo di 369,99 euro.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, il nuovo Mi Note 10 Lite di Xiaomi è dotato di un display Amoled 3D curvo da 6,47” e di un retro in vetro 3D curvo. I bordi curvi sui quattro lati sono progettati per aumentare la sensazione di usabilità e raggiungere l’elevato rapporto schermo/corpo del 91,4%, per un’esperienza visiva più immersiva.

Il sensore di impronte digitali sullo schermo è ora più sottile, sottolinea Xiaomi, ma al tempo stesso altamente reattivo, per consentire lo sblocco istantaneo. Inoltre, per non rinunciare alla resistenza, sia il fronte che il retro dello smartphone sono protetti da Corning Gorilla Glass 5.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Mi Note 10 Lite offre una versatile quad-camera: la fotocamera principale da 64 MP racchiude un sensore Sony IMX686 di ultima generazione; ad essa se ne aggiunge una ultra wide-angle da 8 MP, un sensore di profondità per ritratti d’effetto e una macro per scatti ravvicinati.

Sul fronte video lo smartphone offre funzioni quali l’acquisizione di immagini in slow motion a 960 fps, le riprese video in 4K e la modalità Vlog.

Per ciò che concerne le prestazioni, Mi Note 10 Lite è equipaggiato con la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 730G basata su tecnologia da 8 nm.

La batteria è da 5.260 mAh e supporta, in base alle indicazioni del produttore, un utilizzo di due giorni con una sola carica. Lo smartphone arriva inoltre con caricabatteria rapido da 30W in dotazione.