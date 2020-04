Con un evento di lancio globale online, Xiaomi ha svelato due nuovi smartphone della popolare gamma Redmi Note, 9 Pro e 9, e il Mi Note 10 Lite, una versione più accessibile della serie top Mi 10.

La famiglia Redmi Note comprende una linea di smartphone di fascia media molto popolari, con oltre 110 milioni di unità vendute in tutto il mondo, ha sottolineato Xiaomi durante l’evento di presentazione delle novità.

Di recente l’azienda cinese ha lanciato Redmi Note 9S e ora ha allargato la linea con quello che è il modello top di questa famiglia di prodotti: Redmi Note 9 Pro.

Redmi Note 9 Pro

Il Redmi Note 9 Pro offre un importante comparto video-fotografico, con configurazione a quattro fotocamere, nella parte posteriore. L'obiettivo principale da 64 MP è in grado di catturare immagini nitide in tutte le condizioni di illuminazione, ed è affiancato dall'obiettivo ultra wide-angle: a questi si aggiunge un macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP, per gli scatti ravvicinati e l’effetto bokeh nei ritratti.

Sulla parte frontale, Redmi Note 9 Pro dispone di una fotocamera da 16 MP che offre anche la nuova modalità di selfie in slow-motion.

Per quanto riguarda la performance, questa è assicurata dal SoC Qualcomm Snapdragon 720G: basato su tecnologia a 8nm, integra la Gpu Adreno 618 e un engine per l’accelerazione dell’intelligenza artificiale sul dispositivo.

Redmi Note 9 Pro è fornito anche di un motore di vibrazione lineare sull'asse z, con 120 effetti di vibrazione a che sottolineano l'azione dell'utente, ad esempio per le foto, le notifiche, le impostazioni e altro ancora.

Il modello Redmi Note 9 Pro è dotato di uno schermo DotDisplay da 6,67” privo di notch. Un sensore di impronte digitali montato lateralmente rende facilmente accessibile il dispositivo, che presenta anche NFC multifunzionale e presa jack da 3,5 mm per le cuffie.

Lo smartphone è anche equipaggiato con una batteria da 5020 mAh, che fornisce abbastanza energia non solo per coprire la giornata lavorativa ma anche per durare fino al giorno successivo; offre inoltre la ricarica rapida di 30W, con un caricabatterie da 33W in dotazione che può caricare fino al 57% in soli 30 minuti.

Redmi Note 9 Pro è disponibile in tre finiture di colore, Interstellar Grey, Tropical Green e Glacier White, e in due varianti, da 6 GB + 64 GB e 6 GB + 128 GB, a un prezzo rispettivamente di 269 e 299 dollari (i prezzi per altri mercati saranno annunciati in seguito).

Redmi Note 9

Il comparto fotografico del Redmi Note 9 è meno potente del modello Pro ma anch’esso ben equipaggiato, con una fotocamera principale da 48 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP, il macro da 2 MP e il sensore di profondità da 2 MP.

Al cuore del Redmi Note 9 batte un chipset MediaTek Helio G85 che comprende una doppia di Cpu Cortex A75 fino a 2,0 GHz e sei core A55 da 1,8 GHz. Lo schermo è un DotDisplay da 6,53” protetto dal Corning Gorilla Glass 5 sul frontale.

Redmi Note 9 prevede due varianti, da 3 GB + 64 GB e 4 GB + 128 GB, a un prezzo rispettivamente di 199 e 249 dollari (vale il discorso fatto per il modello Pro).

Mi Note 10 Lite

Le novità dell’evento di presentazione online non hanno riguardato solo la famiglia Redmi Note, ma anche la linea top Mi Note, con un modello però dal prezzo più accessibile.

Il nuovo Mi Note 10 Lite presenta un display Amoled curvo da 6,47” e un retro in vetro curvo 3D, per offrire un’esperienza da dispositivo premium, con un sensore di impronte digitali in-screen, più sottile ma altamente reattivo per consentire lo sblocco istantaneo.

Mi Note 10 Lite offre anche una versatile fotocamera quadrupla da 64 MP che racchiude un sensore Sony IMX686, un obiettivo ultra grandangolare, macro e sensore di profondità.

Dal punto di vista delle prestazioni, Mi Note 10 Lite si basa sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 730G per offrire un'esperienza mobile fluida, e sulla batteria da 5.260 mAh per due giorni di utilizzo con una singola carica. Inoltre, lo smartphone viene fornito con un caricabatterie fast charge da 30W.

Mi Note 10 Lite è disponibile in versioni da 6 GB + 64 GB e 6 GB + 128 GB, con un prezzo rispettivamente di 349 e 399 euro (anche in questo caso i prezzi saranno da confermare nei singoli mercati). Tutte le varianti sono disponibili in tre colori: Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple.

Mi Smart Standing Fan 1C

Al di fuori dell’ambito smartphone, Xiaomi ha svelato anche il nuovo smart device Mi Smart Standing Fan 1C, un ventilatore da casa semplice ed elegante.

Il dispositivo offre due modalità, sleep e standard, e tre tipi di impostazioni della velocità del flusso d'aria a seconda delle esigenze di raffreddamento. L'altezza del device è regolabile e consente agli utenti di scegliere tra il posizionamento a terra o sul tavolo, per una maggiore flessibilità.

Inoltre, Mi Smart Standing Fan 1C è controllabile da remoto utilizzando l'app Mi Home ed è anche compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa.