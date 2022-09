Meta presenta Make-A-Video, un sistema AI che genera video dal testo

Meta ha annunciato Make-A-Video, un nuovo sistema di intelligenza artificiale che permette alle persone di trasformare le righe di testo in brevi videoclip di alta qualità.

Make-A-Video si basa sui recenti progressi di Meta AI nella tecnologia generativa e, secondo l’azienda, ha il potenziale per aprire nuove opportunità per creator e artisti.

Il sistema è in grado di apprendere come è fatto il mondo da dati di testo associati a immagini e di capire come si muove il mondo da filmati senza alcun testo associato.

Nell’ambito del suo costante impegno per una scienza accessibile a tutti, Meta ha voluto condividere i dettagli in un paper e ha in programma di realizzare un’esperienza dimostrativa.

La ricerca sull’IA generativa – spiega Meta – sta stimolando l’espressione creativa e offrendo alle persone strumenti per creare contenuti nuovi, in modo rapido e semplice.

Con poche parole o righe di testo, Make-A-Video può dare vita all’immaginazione e creare video unici con colori accesi, personaggi e paesaggi. Il sistema può anche creare video da immagini o partire da video esistenti per crearne di nuovi simili a questi.

Make-A-Video segue l’annuncio fatto all’inizio dell’anno di Make-A-Scene, un metodo di IA generativa multimodale che offre alle persone un maggiore controllo sui contenuti generati dall’IA che creano.

Con Make-A-Scene Meta ha inteso dimostrare come le persone possono creare illustrazioni fotorealistiche e arte di qualità narrativa utilizzando parole, righe di testo e disegno a mano libera.

Per il futuro, Meta ha affermato di voler ben ponderare come costruire nuovi sistemi di IA generativa come questo.

L’azienda sta condividendo apertamente questa ricerca sull’IA generativa e i suoi risultati con la community per ricevere un feedback, e intende continuare a utilizzare il suo framework di IA responsabile per perfezionare ed evolvere il suo approccio a questa tecnologia emergente.

