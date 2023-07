Meta lancia Threads, l’alternativa di Zuckerberg a Twitter

Mark Zuckerberg, founder, chairman e CEO di Meta, ha annunciato la versione iniziale di Threads, un’app realizzata dal team di Instagram per la condivisione di contenuti testuali.

Threads intende offrire un nuovo spazio per gli aggiornamenti in tempo reale e le conversazioni pubbliche. Meta è l’azienda di Facebook, WhatsApp e Instagram, e Threads nasce con un evidente (e dichiarato) “cordone ombelicale” che lo lega a Instagram.

Instagram è il luogo virtuale in cui miliardi di persone in tutto il mondo si connettono tra loro mediante foto e video. La visione di Meta con Threads – ha spiegato l’azienda – è quella di prendere ciò che Instagram fa meglio ed espanderlo al testo, creando uno spazio positivo e creativo per esprimere le proprie idee. È evidente che Threads proponga una sfida allo spazio social finora dominato da Twitter.

Proprio come su Instagram, con Threads gli utenti possono seguire e connettersi con amici e creator che condividono i propri interessi, comprese le persone che già seguono su Instagram, e non solo. Inoltre, è possibile utilizzare la suite di controlli di sicurezza e per gli utenti di Meta.

Meta sta lanciando Threads per iOS e Android in più di 100 Paesi, dove gli utenti possono scaricare l’app dall’App Store di Apple e dal Play Store di Google. Tra questi Paesi però non ci sono quelli dell’Unione Europea. Nell’UE infatti Meta non ha reso disponibile la nuova app, al momento, per via delle regolamentazioni europee più restrittive in fatto di trattamento dei dati personali.

Per iniziare con Threads, basta usare il proprio account Instagram per accedere. Il nome utente e la verifica di Instagram verranno mantenuti, con la possibilità di personalizzare il profilo in modo specifico per Threads, spiega Meta.

I minori di 16 anni (o di 18 anni in alcuni Paesi) vengono inseriti di default in un profilo privato quando si iscrivono a Threads. È inoltre possibile scegliere di seguire gli stessi account che si seguono su Instagram e trovare più persone con gli stessi interessi. Le principali funzioni di accessibilità disponibili oggi su Instagram, come il supporto per gli screen reader e le descrizioni delle immagini generate dall’intelligenza artificiale, sono abilitate anche su Threads.

Il proprio feed su Threads include discussioni pubblicate dalle persone che l’utente segue e contenuti consigliati da nuovi creator che non ha ancora scoperto. I post possono avere una lunghezza massima di 500 caratteri e includere link, foto e video della durata massima di 5 minuti. È possibile condividere facilmente un post di Threads nella propria storia di Instagram, spiega Meta, oppure condividere il post come link su qualsiasi altra piattaforma.

È possibile fare l’unfollow, bloccare, limitare o segnalare un profilo su Threads in modo facile e rapido, e tutti gli account bloccati su Instagram saranno automaticamente bloccati su Threads.

Meta ha inoltre annunciato che, prossimamente, ha in programma di rendere Threads compatibile con ActivityPub, il protocollo open di social networking definito dal World Wide Web Consortium (W3C), l’ente responsabile degli standard aperti che alimentano il web moderno.

Ciò renderebbe Threads interoperabile con altre applicazioni che supportano il protocollo ActivityPub, come Mastodon e WordPress, consentendo nuovi tipi di connessioni che oggi non sono possibili sulla maggior parte delle app social. Altre piattaforme, tra cui Tumblr, hanno condiviso l’intenzione di supportare il protocollo ActivityPub in futuro.

Oltre a lavorare per rendere Threads compatibile con il protocollo ActivityPub, Meta ha dichiarato che presto aggiungerà una serie di nuove funzionalità, tra cui raccomandazioni migliorate nel feed e una funzione di ricerca più robusta che renda più facile seguire argomenti e tendenze in tempo reale.