Meta: il badge di verifica su Facebook e Instagram sarà a pagamento

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha annunciato che l’azienda sta iniziando a testare una nuova offerta chiamata Meta Verified.

Si tratta – spiega Meta – di un bundle di abbonamento per Instagram e Facebook che include un badge verificato che autentica il proprio account con un documento di identità, una protezione proattiva dell’account, l’accesso all’assistenza e una maggiore visibilità e reach.

Per i creatori di contenuti, dunque, la spunta blu di utente verificato potrebbe diventare presto a pagamento.

Usiamo al momento il condizionale perché Meta ha annunciato che questa nuova offerta inizia con un test graduale in Australia e Nuova Zelanda nel corso di questa settimana per capire quali sono i vantaggi maggiori.

L’intenzione dell’azienda di Mark Zuckerberg è comunque quella di portare presto Meta Verified nel resto del mondo.

La società “madre” di Instagram e Facebook spiega che, con Meta Verified, gli utenti ottengono:

Un badge verificato , che conferma che l’utente è davvero chi dice di essere, e che il suo account è stato autenticato con un ID governativo.

, che conferma che l’utente è davvero chi dice di essere, e che il suo account è stato autenticato con un ID governativo. Maggiore protezione dalle imitazioni grazie al monitoraggio proattivo dell’account per individuare gli imitatori che potrebbero prendere di mira persone con un pubblico online in crescita.

grazie al monitoraggio proattivo dell’account per individuare gli imitatori che potrebbero prendere di mira persone con un pubblico online in crescita. Aiuto quando se ne ha bisogno, con l’accesso a una persona reale per i problemi più comuni relativi all’account.

quando se ne ha bisogno, con l’accesso a una persona reale per i problemi più comuni relativi all’account. Maggiore visibilità e reach grazie alla visibilità in alcune aree della piattaforma, come la ricerca, i commenti e le raccomandazioni.

Meta Verified è disponibile per l’acquisto diretto su Instagram o Facebook in Australia e Nuova Zelanda a partire da questa settimana. È possibile acquistare un abbonamento mensile per 11,99 dollari sul web e 14,99 dollari su iOS e Android.

In questa fase di test e feedback, ha poi sottolineato Meta, non ci saranno cambiamenti per gli account su Instagram e Facebook che sono già verificati in base a requisiti precedenti, tra cui l’autenticità e la notorietà.

L’azienda sta inserendo una serie di controlli in Meta Verified prima, durante e dopo la richiesta.

Per essere idonei, gli account devono soddisfare requisiti minimi di attività, come la cronologia dei post precedenti, e avere almeno 18 anni.

I richiedenti devono poi presentare un documento d’identità governativo che corrisponda al nome e alla foto del profilo dell’account Facebook o Instagram per il quale stanno facendo domanda.

Gli abbonamenti includeranno un monitoraggio proattivo per l’impersonificazione degli account.

Meta ha poi sottolineato che si impegnerà inoltre a monitorare e rivedere costantemente le violazioni segnalate e ad agire rapidamente contro coloro che cercano di eludere i sistemi di controllo.