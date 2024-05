Meta amplia il filtro dei contenuti: ora supporta anche l’italiano

Meta ha annunciato un ampliamento del filtro dei contenuti, che da oggi sarà in grado di supportare nuove lingue, tra cui l’italiano, il polacco, lo svedese e altre 13 lingue parlate nel subcontinente asiatico meridionale.

Il filtro dei contenuti è una funzione che consente agli inserzionisti di controllare il tipo di contenuto che appare accanto ai loro annunci pubblicitari (in linea con il framework di brand suitability Global Alliance for Responsible Media, GARM).

Un modo semplice per spiegare le differenze di brand suitability che variano da un brand all’altro – spiega Meta – è quello di paragonare un produttore di giocattoli a un’azienda di abbigliamento per adulti: i contenuti accanto ai quali questi due brand si sentirebbero più a loro agio nel mostrare i loro annunci potrebbero essere molto diversi, e la società madre di Facebook, Instagram e altre piattaforme vuole dare a tutti i brand la possibilità di creare uno spazio adatto per far sì che le persone visualizzino le loro inserzioni.

La possibilità di supportare nuove lingue, sottolinea l’azienda, è un altro passo in avanti per fornire agli inserzionisti di tutto il mondo gli strumenti necessari per controllare i propri spazi pubblicitari, sulla base di preferenze specifiche e sensibilità individuali.

Per conoscere maggiori informazioni sulle attività di Meta rispetto all’ idoneità di brand è possibile consultare l’articolo dedicato dall’azienda alla brand suitability.