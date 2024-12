YouTube abbatte le barriere linguistiche con il doppiaggio automatico

Grazie alla nuova funzione di auto dubbing di YouTube, è ora più facile che mai entrare in contatto con creator e contenuti di tutto il mondo anche se non si parla la stessa lingua.

Google ha infatti annunciato di aver reso disponibile il doppiaggio automatico – che rende questi contenuti più accessibili – a centinaia di migliaia di canali del Programma partner di YouTube incentrati sulla conoscenza e l’informazione e presto lo estenderà ad altri tipi di contenuti.

Per i creatori di contenuti – spiega il team di YouTube – basterà caricare il proprio video come farebbero normalmente: non c’è bisogno di fare nulla di speciale. YouTube rileverà automaticamente la lingua del video e creerà versioni doppiate in altre lingue.

Se si vuole vedere i propri video doppiati, è possibile trovarli in YouTube Studio nella sezione “Languages”. È così possibile ascoltare i doppiaggi e verificare se soddisfano. In caso contrario, l’owner del canale può non pubblicare o addirittura eliminare i doppiaggi che non piacciono.

YouTube Studio è il centro di controllo per tutto ciò che riguarda YouTube. Se l’auto dubbing è disponibile per il proprio canale, lo si troverà sotto “Impostazioni avanzate”. E si può sempre scegliere di rivedere i doppiaggi prima di pubblicarli.

Google sottolinea che è importante ricordare che questa tecnologia è ancora piuttosto nuova e non sarà sempre perfetta, e che il team sta lavorando duramente per renderla il più accurata possibile, ma può capitare che la traduzione non sia del tutto corretta o che la voce doppiata non rappresenti accuratamente lo speaker originale. Per questo, è possibile inviare il proprio feedback a Google.

Per quanto riguarda le lingue supportate, se il video è in inglese, verrà doppiato in francese, tedesco, hindi, indonesiano, italiano, giapponese, portoghese e spagnolo. Se il video è in una qualsiasi delle altre lingue, verrà doppiato in inglese.

Gli spettatori possono cercare l’etichetta “auto-dubbed” per distinguere quando un video ha tracce audio auto-doppiate, oppure usare il selettore delle tracce per ascoltare il video nella sua lingua originale. YouTube ricorderà la lingua scelta anche per i video futuri.

Per quel che riguarda i progetti futuri, il team di YouTube afferma che continuerà a lavorare con i colleghi di Google DeepMind e Google Translate per offrire funzionalità all’avanguardia che rendano i doppiaggi ancora più accurati, espressivi e naturali. Tra queste, gli aggiornamenti che arriveranno e porteranno l’“Expressive Speech”, presentato in anteprima a Made on YouTube, per aiutare a emulare il tono, le emozioni e persino l’atmosfera dell’ambiente circostante, del creatore del contenuto.