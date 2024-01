Mercato smartphone premium: Apple leader indiscussa, ma lo share diminuisce

Secondo il Market Pulse Service di Counterpoint Research, le vendite del mercato globale degli smartphone premium (prezzo all’ingrosso ≥ 600 dollari) dovrebbero crescere del 6% su base annua nel 2023, raggiungendo un nuovo record.

Questo dato – sottolinea la società di ricerca e analisi del mercato della tecnologia – contrasta con il calo previsto quest’anno per il mercato globale degli smartphone. Il segmento premium dovrebbe conquistare quasi un quarto delle vendite del mercato globale degli smartphone e il 60% dei ricavi nel 2023. Negli ultimi anni, il segmento premium è emerso come area di crescita in un mercato altrimenti debole.

Commentando la crescita del mercato premium, l’analista senior Varun Mishra ha dichiarato: “C’è stato un cambiamento nei modelli di acquisto dei consumatori nel mercato degli smartphone. Considerando l’importanza che uno smartphone riveste, i consumatori sono disposti a spendere di più per avere un dispositivo di alta qualità che possono utilizzare per un periodo più lungo. Possedere gli ultimi e più grandi flagship è diventato anche uno status symbol per molti consumatori, soprattutto nei mercati emergenti, dove si passa direttamente dalla fascia di prezzo media a quella premium. Inoltre, questi dispositivi stanno diventando sempre più accessibili grazie alle stagioni di promozione e alle opzioni di finanziamento“.

Apple continua a essere il produttore leader indiscusso del mercato premium. Tuttavia, rispetto al 2022, quest’anno il suo share è diminuito. Ciò secondo Counterpoint è dovuto principalmente alla ripresa di Huawei in Cina, grazie alla serie Mate 60. Anche Samsung ha guadagnato quote di mercato, grazie alle sue serie S23 e foldable. Anche i dispositivi pieghevoli sono emersi come elemento di differenziazione nel mercato premium.

In termini di aree geografiche, gran parte della crescita del mercato premium globale degli smartphone nel 2023 sarà guidata da Cina, Europa occidentale, India e Medio Oriente e Africa (MEA). Infatti, sottolinea Counterpoint, è probabile che Cina, India, MEA e America Latina registrino un nuovo record di vendite nel mercato premium, con l’India che è il mercato premium in più rapida crescita a livello globale.

All’interno del mercato degli smartphone premium, è il segmento ultra-premium a guidare la crescita. Il segmento di prezzo da 1.000 dollari in su ha catturato oltre un terzo delle vendite totali del mercato premium nel 2023.

Nel complesso, secondo Counterpoint è probabile che il segmento premium continui a superare il mercato globale degli smartphone. Gli OEM in grado di differenziarsi e, soprattutto, di creare un brand forte beneficeranno della crescita di questo segmento.