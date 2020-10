Mercato Pc, nel terzo trimestre una crescita record

I dati di Canalys pubblicati di recente rivelano un importante crescita per il mercato globale dei Pc, cresciuto del 12,7% rispetto ad un anno fa.

Le unità spedite hanno raggiunto le 79,2 milioni di unità nel terzo trimestre 2020, traendo evidente beneficio dal massiccio ricorso allo smart working, ormai parte integrante delle strategie di quasi tutte le organizzazioni.

Si tratta della crescita più robusta fatta registrare negli ultimi dieci anni: dopo un primo trimestre inevitabilmente debole, il mercato pc ha iniziato un percorso di crescita che si è ulteriormente rafforzato nel terzo trimestre.

Le spedizioni globali di notebook hanno toccato i 64 milioni di pezzi (quasi il record del quarto trimestre 2011, quando le spedizioni di notebook furono 64,6 milioni), trainate dalla messa di processi di trasformazione digitale. Le seconde ondate di Covid-19 stanno rafforzando la necessità per le aziende di portare a compimento i progetti di lavoro da remoto, e si è quindi reso necessario disporre di un adeguato numero di laptop moderni e in grado di gestire lo smart working senza ridurre la produttività.

Le spedizioni di notebook e postazioni di lavoro mobili sono cresciute del 28,3% rispetto all’anno precedente. Questo ha permesso di contrastare con successo il calo del 26% fatto riscontrare da workstation e desktop: anche in questo caso il lavoro agile sta orientando in maniera sempre più marcata gli investimenti verso piattaforme portatili.

Per quanto riguarda le quote di mercato, Lenovo ha riconquistato il primo posto nel settore PC nel terzo trimestre con una crescita dell’11,4% e le spedizioni hanno superato la data di 19 milioni.

HPp ha registrato una crescita altrettanto impressionante dell’11,9% per assicurarsi il secondo posto con 18,7 milioni di unità spedite. Dell, in terzo luogo, ha subito un piccolo calo dello 0,5% nelle spedizioni rispetto a un anno fa. Apple e Acer hanno completato le prime cinque classifiche, registrando una crescita stellare rispettivamente del 13,2% e del 15,0%.

Secondo l’analista di Canalys Ishan Dutt, i fornitori, la catena di approvvigionamento e il canale hanno superato i gravi problemi di approvvigionamento di inizio anno, e sono stati in grado di soddisfare la massiccia domanda tanto di imprese quanto di consumatori de imprese e i consumatori. Dopo aver dato priorità ai mercati di alto valore e ai grandi clienti nel Q2, i fornitori hanno rivolto la loro attenzione alla fornitura di una gamma più ampia di paesi e di piccole e medie imprese che hanno incontrato difficoltà ad approvvigionarsi di dispositivi all’inizio di quest’anno. I governi, che si sono resi conto dell’importanza dell’accesso ai Pc per mantenere l’attività economica durante questo periodo, sono intervenuti con un sostegno finanziario o anche con distribuzioni di dispositivi su larga scala.

Questo è stato particolarmente importante nello settore educational: ad esempio, il governo del Regno Unito ha messo a disposizione 100.000 notebook per garantire che gli studenti, impossibilitati a tornare nelle aule, affrontino un’interruzione minima della loro capacità di ricevere un’istruzione. Canalys prevede che la spesa IT, compresi gli investimenti in Pc, sarà un fattore centrale di recuperi economici all’indomani della pandemia.