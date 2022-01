Mercato pc mai così bene dal 2012, con 341 milioni di unità nel 2021

Anche il mercato dei pc – così come i festeggiamenti per l’arrivo dell’anno nuovo – ha chiuso il 2021 con i fuochi d’artificio: le spedizioni del quarto trimestre hanno superato i 90 milioni per il secondo anno di fila.

Ad affermarlo è la società di ricerca Canalys, la cui analisi indica che le spedizioni mondiali di desktop, notebook e workstation sono cresciute dell’1% anno su anno a 92 milioni di unità rispetto ai 91 milioni di un anno fa.

Questo risultato ha fatto salire le spedizioni totali per l’intero anno 2021 a 341 milioni di unità, il 15% in più rispetto allo scorso anno, il 27% in più rispetto al 2019 e il maggiore valore totale di spedizioni dal 2012.

Inoltre – prosegue l’analisi di Canalys –, il settore ha visto un forte aumento delle entrate, con il numero totale di spedizioni del Q4 stimato in 70 miliardi di dollari, una crescita annuale dell’11% rispetto al Q4 2020.

Per l’intero anno, le entrate hanno superato i 250 miliardi di dollari nel 2021 contro i 220 miliardi di dollari nel 2020, con un aumento del 15%, evidenziando la trasformazione dirompente del settore.

Il tasso di crescita annuale composto biennale del 13% dal 2019 sottolinea quanto sia drasticamente cresciuta l’importanza dei pc dall’inizio della pandemia di Covid-19.

I notebook e le workstation mobili continuano a guidare la crescita del mercato pc, con le spedizioni di questi dispositivi che crescono del 16% nel 2021 e raggiungono 275 milioni di unità.

Le spedizioni di desktop e workstation desktop sono aumentate del 7% nel 2021, fino a raggiungere 66 milioni di unità.

Lenovo è al primo posto nel mercato pc nel Q4, con spedizioni totali di 21,7 milioni di unità, un calo annuale del 6,5%. Ed è stato anche il primo vendor in spedizioni per l’intero anno 2021, raggiungendo un record di 82,1 milioni di unità, con un aumento del 13,1% sul 2020.

Hp si è classificata seconda, con spedizioni nel Q4 di 18,7 milioni di unità, che hanno aiutato l’azienda a raggiungere 74,1 milioni di unità nel 2021: una crescita del 9,5% rispetto al 2020.

La società terza classificata è Dell, che ha registrato una forte crescita dell’8,9% nel Q4: ha raggiunto 17,2 milioni di unità e aumentato la sua quota del mercato pc di oltre l’1%. Dell ha chiuso il 2021 con spedizioni totali di 59,3 milioni di unità nell’anno.

Apple si è posizionata quarta, con una crescita del 9,0% nel Q4 e del 28,3% nell’intero anno. Questo dato rende Apple il fornitore con la migliore performance tra i primi cinque.

Apple ha spedito 7,8 milioni di unità nel Q4 e 29,0 milioni di unità nell’intero anno 2021.

Acer completa la top five del mercato pc sia per il Q4 che per l’intero anno, con spedizioni di 6,6 milioni nel Q4 e 24,4 milioni di unità nel 2021.

Gli Stati Uniti hanno continuato a vedere un calo nelle spedizioni per un secondo trimestre consecutivo, principalmente a causa di un forte quarto trimestre per i Chromebook nel 2020.

Le aree geografiche EMEA e Asia-Pacifico (escluso il Giappone) hanno fatto registrare risultati molto positivi, in quanto le spedizioni sono cresciute a due cifre rispetto allo scorso anno.