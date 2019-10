Tre società di analisi e ricerca, Gartner, Idc e Canalys, hanno pubblicato i risultati dei loro studi sul terzo trimestre 2019 del mercato Pc. E tutti i i report arrivano alla stessa conclusione: l'aggiornamento a Windows 10 sta facendo bene al mercato, anche se qualcuno paventa problemi di approvvigionamento di Cpu per il futuro.



Secondo le stime preliminari di Gartner, le spedizioni mondiali di Pc nel terzo trimestre del 2019 hanno mostrato un crescita modesta, dell'1,1%, e avrebbero raggiunto un totale di 68 milioni di unità, rispetto a 67 milioni di unità nel terzo trimestre del 2018.

Per gli analisti di Gartner il ciclo di aggiornamento a Windows 10 ha continuato a essere il principale fattore di crescita in tutte le regioni, benché l'entità dell'impatto abbia registrato variazioni in base alle condizioni dei mercati locali.

I risultati preliminari del Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker di International Data Corporation (IDC) parlano invece di spedizioni in tutto il mondo di Pc tradizionali, costituiti da desktop, notebook e workstation, che avrebbero raggiunto 70,4 milioni di unità nel terzo trimestre del 2019 (3Q19).

Secondo IDC c’è stato un secondo trimestre consecutivo di crescita del mercato Pc, con spedizioni in aumento del 3% rispetto al terzo trimestre del 2018. IDC ha dunque rilevato una crescita più consistente, e ha individuato nella domanda nel segmento commerciale, unita alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, quale traino del mercato.

Ancora più ottimistica la stima sul mercato Pc globale di Canalys, che parla di una crescita del 4,7% nel terzo trimestre del 2019 e di 70,9 milioni di unità.

Secondo Canalys, si è verificata la migliore performance di crescita per il segmento sin dal primo trimestre 2012, quando le spedizioni erano cresciute del 5,4%.

Anche Canalys, tra i fattori che hanno contribuito alla domanda nel mercato Pc, include gli aggiornamenti a Windows 10, oltre alle scorte stagionali di inventario per le festività; la società di analisi sostiene inoltre che il mercato Pc è stato ulteriormente spinto dalle condizioni macroeconomiche.

Tuttavia, sempre secondo Canalys, tali condizioni non dureranno per sempre e un possibile collo di bottiglia nel prossimo futuro è nella capacità di approvvigionamento delle CPU di Intel.

Per quanto riguarda le aziende leader del mercato Pc a livello mondiale, tutte e tre le società di analisi concordano sulle prime cinque posizioni, in ordine dalla prima alla quinta: Lenovo, HP, Dell, Apple, Acer.

Per tutte, Lenovo da sola conta quasi un quarto dell’intero mercato Pc e ha continuato a far registrare una forte crescita anno su anno, cosa che è avvenuta anche per HP e Dell.

Su Apple, che occupa la quarta posizione, solo Canalys ha indicato una moderata crescita annuale, mentre le altre due società indicano un netto calo tra 3Q19 e 3Q18.