Memori Aisuru: come l’AI può rendere la vita delle persone più semplice ed efficiente

Memori, azienda italiana specializzata nello sviluppo di esperienze e interfacce conversazionali potenziate dall’intelligenza artificiale, ha annunciato un importante aggiornamento della sua piattaforma proprietaria AISURU.

AISURU consente di creare digital twin, gemelli digitali, personalizzati, che l’azienda descrive come i preziosi – presto imprescindibili – compagni di lavoro e di viaggio con i quali ognuno di noi può collaborare attivamente per migliorare la propria vita, aziendale, professionale e privata. L’aggiornamento, già disponibile e operativo, porta un significativo consolidamento della piattaforma e introduce nuove funzionalità. Tra queste le più rilevanti sono: la nuova Board Of Experts, ovvero la possibilità di creare chat in cui includere diverse AI verticali che possono concorrere a una stessa discussione, la compatibilità con nuovi modelli linguistici e AISURU VR, ovvero la facoltà di integrare i gemelli digitali creati con AISURU in qualsiasi ambiente virtuale, immersivo e interattivo, impiegabili dunque per qualsiasi fine, dalla formazione all’entertainment.

In quanto alle modalità di fruizione della piattaforma, AISURU è da oggi disponibile in una modalità aggiuntiva: oltre all’adozione in toto in modalità PaaS (Platform as a Service), è possibile adottare AISURU anche attraverso l’acquisto di crediti a consumo, così da risultare accessibile sia ai singoli creator, sia alle aziende, che potranno testare la piattaforma prima di adottarla in modalità PaaS.

“Il nostro obiettivo è quello di rendere l’AI accessibile al più alto numero di persone, sia in ambito aziendale che individuale e di aiutare le persone a comprendere e sfruttare al meglio le sue potenzialità, per qualsiasi fine, lavorativo o personale”, afferma Nunzio Fiore, CEO di Memori. “Con questo aggiornamento, vogliamo offrire ai nostri utenti un’esperienza ancora più completa e coinvolgente, facilitare l’adozione di AISURU da parte delle aziende, aprire le porte ai creator e raggiungere nuovi obiettivi di distribuzione e crescita”.

Per promuovere questo importante passo in avanti della piattaforma, Memori ha agito controcorrente, producendo un cortometraggio di qualità cinematografica di 8 minuti intitolato A DAY IN AISURU, che dimostra l’impatto positivo dell’AI sulla vita di tutti i giorni. Il cortometraggio è un progetto di comunicazione innovativo, frutto della collaborazione di molte realtà: è stato prodotto da Memori, sostenuto dal player IT Gruppo E, dall’azienda di cybersecurity MGALabs e dall’azienda di AI e phygital e-commerce Tailoor, creato in partnership con RCS Sport & Events, Archea Associati, Brad&k Productions e realizzato da Rambla Studio.

A DAY IN AISURU racconta la giornata estremamente impegnativa di una ragazza che vive in un futuro non troppo lontano. Grazie all’intelligenza artificiale, riesce a rispettare tutti i suoi impegni e a vivere – e far vivere alle persone che ama – esperienze indimenticabili. La sorpresa? Tutto questo è già possibile oggi grazie ai gemelli digitali creati con AISURU.

“In un mondo in cui la comunicazione digitale insiste su contenuti brevi, messaggi veloci e contenuti visivi a basso costo, abbiamo puntato tutto su un prodotto di qualità cinematografica e della durata di 8 minuti”, afferma Nunzio Fiore. “Siamo pazzi? No. Abbiamo voluto mostrare con chiarezza come delle intelligenze artificiali ben costruite possano rendere la vita delle persone più semplice, efficiente e ricca. E dimostrare che, se tutti avessero a disposizione un gemello digitale, trovare 8 minuti per guardare un bel video non sarebbe un problema”.

Il cortometraggio è disponibile sulla landing page dedicata al progetto e sui principali canali social di Memori.