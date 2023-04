MediaWorld incrementa le vendite online con gli strumenti AI di Meta

La catena di distribuzione di elettronica MediaWorld nel mese di marzo 2023 ha scelto le app di Meta per sperimentare nuovi modi per far crescere le vendite online e incrementare il ritorno sugli investimenti pubblicitari.

Le piattaforme di Meta consentono infatti ai brand di creare connessioni significative con i propri clienti, offrendo un sostegno concreto alle vendite, in grado di favorire una crescita a lungo termine.

Nel corso del mese di marzo, MediaWorld ha utilizzato per la prima volta Advantage+ shopping campaigns, una soluzione che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico per raggiungere un pubblico più ampio, ottimizzare i tempi di configurazione e gestire con maggiore efficienza le campagne sulle app di Meta.

Grazie a questo prodotto innovativo, ha affermato l’azienda, Mediaworld ha semplificato le fasi di configurazione della campagna, un’attività che normalmente richiede una significativa quantità di tempo.

Rispetto alle inserzioni di shopping manuali, che richiedono di testare manualmente diversi elementi come budget, creatività e pubblico per trovare la combinazione migliore, Advantage+ shopping campaigns richiede un numero minore di input, alleggerendo di conseguenza il processo di gestione delle creatività.

Invece di realizzare campagne differenti con diversi segmenti di pubblico come aveva fatto precedentemente, attraverso Advantage+ shopping campaigns, MediaWorld è riuscita a combinare in un’unica struttura di campagna clienti potenziali ed esistenti, riducendo la sovrapposizione dei target. L’apprendimento automatico ha permesso di raggiungere persone potenzialmente interessate o propense ad acquistare i prodotti elettronici e gli elettrodomestici in vendita.

Per misurare l’efficacia delle campagne lanciate nel corso del mese di marzo, MediaWorld ha effettuato un test comparativo facendo un confronto con le campagne effettuate fino a quel momento. Grazie ad Advantage+ shopping campaign, la catena di distribuzione di prodotti di elettronica di consumo ed elettrodomestici ha ottenuto risultati significativi rispetto a una normale configurazione di campagna registrando un aumento delle vendite, una diminuzione del costo per acquisto (CPA) del 23% e un aumento del 26% del ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS).

“Per avere successo anche nei momenti più sfidanti e rimanere competitivi sul mercato, oggi i brand devono assicurarsi che i loro budget pubblicitari siano investiti in modo efficace, per stabilire una connessione diretta e duratura con i propri clienti. Per questo Meta ha investito in modo significativo nell’intelligenza artificiale, aiutando i brand a lanciare campagne più performanti grazie a soluzioni e tool basati sull’apprendimento automatico come Advantage+ shopping campaign.

Il successo delle campagne di Mediaworld ha confermato le potenzialità delle app di Meta nel settore dell’e-commerce, evidenziando come queste soluzioni possano contribuire a incrementare le vendite e a ottenere un miglior ritorno sull’investimento pubblicitario”, ha dichiarato Marcello Cicerone, Sector Lead – Technology, Media, Telco & Services di Meta in Italia.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti grazie alle tecnologie e ai tool di Meta, che ci hanno permesso di entrare in dialogo con un pubblico più ampio di persone che hanno potuto beneficiare della qualità e convenienza delle proposte MediaWorld. Abbiamo sfruttato appieno il Machine Learning che ci ha consentito di arricchire il mix di formati e di posizionamenti attraverso un approccio data driven che si è rivelato particolarmente efficace.

Peraltro, oltre all’aumento delle performance di vendita, abbiamo registrato un significativo snellimento dei processi di caricamento e di ottimizzazione delle campagne, risparmiando sui tempi di lavorazione delle campagne stesse e, utilizzando i formati e posizionamenti più efficaci suggeriti dal tool, eliminato quei bias tipici del lavoro in piattaforma”, ha dichiarato Andrea Tisato, responsabile marketing digitale di MediaWorld Italia.