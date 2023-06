Mediagraf e le nuove frontiere del retail, dalla data clean room alla promozione OnLife

Mediagraf, società specializzata nella stampa roto-offset e offset e dei servizi integrati per l’editoria, GDO, comunicazione e terzo settore, ha individuato i principali trend tecnologici che cambieranno il retail nei prossimi anni. Abbiamo intervistato Diego Carbonara, direttore commerciale dell’azienda padovana.

I cinque trend che, secondo Mediagraf rivoluzioneranno il mondo del retail nei prossimi anni saranno Data Clean Room, Metaverso, Promozione OnLife, Social Commerce e Retail Sostenibile.

Data Clean Room. In un mondo sempre più digitalizzato anche il retail deve fare i conti con le restrizioni nell’uso dei dati a scopi pubblicitari e conformarsi alla normativa in vigore. Un aiuto arrivo dalle Data Clean Room, delle camere bianche di dati che rendono possibile una maggiore attenzione nella gestione dei dati sensibili da parte degli inserzionisti. Con i big data, i negozi capiscono esattamente quando e come dovrebbero cambiare i prezzi dei prodotti per attirare i clienti e aumentare le vendite. In effetti, Gartner stima che entro il 2025 le aziende di vendita al dettaglio saranno in grado di utilizzare i prezzi in tempo reale. Monitorando i big data e regolando i prezzi, le aziende possono determinare quali strategie traggono vantaggio sia al consumatore che al negozio.

Metaverso. Sempre più studi internazionali sono concordi nel definire il metaverso come la nuova frontiera del retail nel prossimo decennio. Grazie a una maggiore sofisticazione delle tecnologie di realtà aumentata e realtà virtuale, per i retail che decideranno di costruire un proprio punto vendita nel metaverso sarà possibile offrire ai clienti una digital customer experience sempre più realistica e simile a quella del negozio fisico. Ma non è tutto, perchè l’approccio phygital nel retail del futuro consentirà ai brand di creare ulteriori occasioni di incontro con i propri clienti, in un’ottica esperienziale e di intrattenimento e di aumentare la visibilità del marchio connettendosi, grazie alle piazze virtuali, a un numero di utenti potenzialmente infinito.

Social Commerce. Anche il trend del social commerce, processo secondo il quale la customer journey inizia e finisce con un acquisto sui social, diventa fondamentale per il cambiamento di paradigma del retail. Il social shopping offre ai consumatori la massima comodità ed è molto più divertente che scorrere infinite pagine di prodotti. Gli esperti del settore prevedono che il social commerce raggiungerà i 30 miliardi di dollari di vendite nel 2023, rappresentando il 20% delle vendite globali di e-commerce al dettaglio.

Lo scenario che vivono attualmente i consumatori, divisi fra il desiderio di tornare nei negozi senza limitazioni e tutte le comodità offerte dai canali digitali, evidenzia la voglia delle persone di vivere esperienze di acquisto maggiormente personalizzate e coinvolgenti. Prende dunque piede il trend della “promozione onlife”, la completa sinergia tra offline e online che crea benefici ai consumatori quanto ai venditori, rendendo ogni customer experience unica e di valore per entrambe le parti.

Promozione OnLife. Quello della promozione onlife è un trend già sperimentato da Mediagraf con il suo Volantino 4.0, uno strumento di customer engagement che rappresenta una novità assoluta per il retail in Italia. Si tratta di uno strumento promozionale che unisce il ben noto volantino cartaceo a un Qr Code grazie al quale si può accedere a coupon esclusivi, con evidenti benefici per la catena che lo pubblica, pensiamo ad esempio alla gestione oculata in real time dell’investimento promozionale, come anche la generazione di lead e una efficace profilazione del proprio pubblico. Sono rilevanti anche i benefici per il consumatore, che si sente coinvolto da un meccanismo esclusivo e da offerte di valore a lui dedicate.

Mediagraf

Azienda padovana fondata oltre 30 anni fa sulla secolare tradizione del Messaggero di Sant’Antonio e della tipografia Antoniana, è tra le principali realtà nella stampa roto-offset e offset e dei servizi integrati per l’editoria, la grande distribuzione, la comunicazione e il terzo settore. La sede amministrativa e l’area produttiva sono localizzate a Noventa Padovana (PD) all’interno di uno stabilimento che occupa una superficie totale di circa 60.000 metri quadrati di cui 23.000 coperti.

Ha 156 dipendenti totali, molti dei quali lavorano in produzione su tre turni, 24 ore su 24, sei giorni alla settimana. Il suo fatturato è progressivamente cresciuto negli anni, raggiungendo i 67,5 milioni di euro nel 2022. Ricavi derivati per il 60% dalla GDO, per il 35% dall’editoria e per il 5% dalla stampa commerciale.

Mediagraf, che punta da sempre sull’innovazione, non ha trascurato negli ultimi anni le tematiche legate all’automazione e all’industria 4.0. Ne abbiamo parlato con il direttore commerciale Diego Carbonara.

Cosa fate esattamente?

Sono quattro le “anime” della nostra realtà produttiva: Mediagraf vera e propria, con la sua stampa roto offset, Mediagraf Lab, Printbee e Mediagraf Up. Il cuore pulsante è ancora la stampa roto offset. Le cinque rotative operanti nel plesso produttivo di Padova ci consentono la trasformazione delle bobine di carta nelle più svariate foliazioni richieste dalla GDO e dall’editoria, completate se necessario da copertine, trattate o nobilitate secondo le esigenze del committente, per poi essere confezionate, secondo la tradizione tipografica.

Mediagraf Lab nasce nel 2012 per ottemperare alle esigenze creative nei confronti dei clienti. Si tratta di un vero e proprio hub creativo con diverse figure professionali appartenenti al mondo della comunicazione, design, del web e del marketing.

Printbee nasce nel 2011, configurandosi come un portale di stampa digitale online, specializzato nella stampa di libri, cataloghi, riviste e prodotti per la comunicazione. Grande punto di forza la presenza di un servizio clienti esperto e dedicato che si occupa di tutte le fasi del process: dalla configurazione alla prestampa, fino alla consegna del prodotto.

Mediagraf Up, infine è una nuova unità di business dedicata al superamento delle barriere fra carta e virtuale, di cui in seguito approfondiremo gli obiettivi.

L’automazione è uno dei primi passi vero quale muovere per la rivoluzione del retail. Per voi l’automazione oggi in cosa consiste?

Il tema dell’automazione dei flussi aziendali è sempre stato per noi argomento sensibile, e il passaggio all’euro, ha segnato un profondo cambiamento. Dal 2002, infatti, ogni settore è controllato dal gestionale SAP. Dall’anagrafica del prospect, alla gestione complessa del magazzino, dalla programmazione operativa, alla redazione del preventivo, dagli ordini di acquisto, alla gestione delle attività di sub fornitura, per concludere con la fatturazione, tutte le fasi vengono registrate.

Abbiamo sviluppato una piattaforma web per la gestione autonoma, da parte dei nostri clienti, della configurazione del prodotto e della redazione del conseguente ordine, che confluisce in SAP per la fase produttiva.

A “controllare” le rotative e i terminali produttivi relativi, un software per la rilevazione dei dati e la traduzione in PLC, poi integrata a SAP. Negli ultimi anni, l’inserimento di tecnologie di stampa digitali, per la realizzazione di libri in bianco e nero o a colori, che hanno ridotto notevolmente il time to market, ci ha indotto a sviluppare una piattaforma web (printbee.it), per il B2B, per la gestione autonoma, da parte dei nostri clienti, della configurazione del prodotto e della redazione del conseguente ordine, che confluisce in SAP per la fase produttiva. La piattaforma permette ai nostri clienti il controllo automatico della conformità dei file, fornisce in tempo reale lo stato di avanzamento dell’ordine, permette il riordino e qualsiasi altra attività dinamica sul prodotto libro.

E per quanto riguarda l’Industria 4.0?

Nel 2020 abbiamo implementato un’importante automazione rientrante nelle tematiche Industria 4.0. Avevamo la necessità di migliorare i processi logistici interni relativi all’intero flusso del prodotto finito e semilavorato. Avendo aumentato la capacità produttiva, abbiamo di conseguenza diminuito lo spazio disponibile nello stabilimento (occupandolo con l’installazione di due nuove rotative) e penalizzato inevitabilmente anche la movimentazione interna gestita, fino ad allora, da operatori con veicoli manuali, che era divenuta complicata per la mole dei pallet movimentati e pericolosa per il traffico di veicoli che si generava. Abbiamo così attuato un progetto per l’inserimento di tre veicoli LGV, una nuova fasciatrice automatica e “una baia di carico” mezzi. Attualmente gli LGV gestiscono il prelievo automatico dalle stazioni di fine processo stampa (anch’esse completamente automatizzate) e trasferiscono il materiale ai buffers di spedizione (dopo essere stati fasciati se necessario).

Gli obiettivi così raggiunti sono stati: una maggiore sicurezza nelle operazioni di movimentazione e la fluidità del traffico aziendale; attraverso la baia di carico, poi, un notevole incremento della sicurezza nella movimentazione del materiale finito, ma soprattutto, il monitoraggio in tempo reale e la tracciabilità del prodotto trasformato uscente dalle linee di produzione, che collegato al MES ed altri dipartimenti del gestionale, offrono informazioni fondamentali per capire lo stato di avanzamento del prodotto finito.

Può parlarci in particolare del vostro Volantino 4.0, uno strumento di customer engagement che rappresenta una novità assoluta per il retail in Italia?

Abbiamo provato ad attenuare i limiti che il volantino cartaceo ancora oggi presenta, soprattutto per la scarsa possibilità di correlare l’efficacia, in termini di ingaggio, alla presenza di specifici prodotti, meccaniche promozionali, distribuzione geografica.

Volantino 4.0 nasce dalla volontà di Mediagraf di provare a dare maggiore efficacia e misurabilità a un mezzo che a dispetto delle previsioni, è ancora il principale strumento di informazione promozionale per la gran parte dei consumatori di tutte le età.

Insieme a Pointer, partner tecnologico dalla spiccata expertise nel mobile engagement e nel digital couponing tra le altre caratteristiche, abbiamo identificato una serie di soluzioni che ci hanno portato a sviluppare uno strumento ibrido tra fisico e digitale, Volantino 4.0 appunto. È uno strumento molto versatile che, tramite l’ormai diffusa tecnologia QR Code offre all’utente finale l’accesso a meccaniche di ingaggio e drive to store flessibili nella gestione e univoche nella redenzione.

L’utilizzo del canale digitale, la costruzione ragionata delle offerte e una fase di sperimentazione oltre al monitoraggio in tempo reale delle performance delle campagne, consentono al retailer un uso efficiente e flessibile ed una preziosa valutazione dei contenuti, delle meccaniche e delle scelte merceologiche, utilizzabili anche su altri canali. Ancora, la mappatura delle interazioni di chi ha accettato l’istantanea geolocalizzazione, permette di rappresentare l’efficacia della copertura geografica della distribuzione del volantino, informazione questa che proviene direttamente dagli utenti finali e quindi libera da implicazioni di interesse.

Con uno strumento così versatile le campagne possono davvero essere multichannel, quindi estensibili a molti altri ambiti, commerciali e non. Quello che differenzia Vol. 4.0 da altri strumenti di drive to store digitali, è il couponing, che implica un ingaggio più potente rispetto alla sola visualizzazione di un contenuto, e che permette di stabilire la correlazione tra volantino e redenzione del coupon. Altro plus dello strumento è la capacità di profilazione dell’utente finale, che attraverso successive interazioni consensate muove un algoritmo di arricchimento di informazioni inerenti le preferenze del singolo soggetto. I punti di attenzione, come tutte le attività promozionali sono riconducibili alle modalità con cui si esprime il messaggio con la call to action.