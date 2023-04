Medallia annuncia un nuovo CEO: è Joe Tyrrell

Medallia annuncia la nomina di Joe Tyrrell in qualità di CEO. Leslie Stretch, cui succede nel ruolo manterrà un ruolo di consulenza nella società americana.

Joe Tyrrell – che ha conseguito una laurea in gestione aziendale presso il St. Mary’s College – vanta un profondo know-how nel settore finanziario e tecnologico e oltre 30 anni di esperienza nell’affiancare le aziende a introdurre innovazioni nell’automazione e intelligenza artificiale, oltre che a sviluppare flussi di lavoro basati sui dati capaci di contribuire a generare ricavi e redditività record.

In particolare, ha rivestito il ruolo di presidente di ICE Mortgage Technology, dove ha guidato tre società interamente controllate da Intercontinental Exchange, Inc., tra cui Ellie Mae in cui è stato COO prima dell’acquisizione di ICE, e precedentemente vicepresidente presso Providian Financial.

“La gestione dell’esperienza del cliente è diventato un asset fondamentale per i marchi di maggior successo e sono entusiasta di entrare nel team del leader di mercato in questo settore” ha affermato Joe Tyrrell, CEO di Medallia: “Medallia dispone della piattaforma tecnologica più completa, in grado di generare insight operativi incredibili per ogni business unit aziendale e l’unica in grado di riunirli per ottenere risultati veramente tangibili”

Dopo diversi decenni come figura di riferimento nel settore SaaS e oltre quattro anni al vertice di Medallia in qualità di CEO, Leslie Stretch manterrà un ruolo di consulenza presso Medallia, che ha guidato nel percorso dell’IPO, gestendo anche dieci importanti acquisizioni.