Maximo Ibarra è il nuovo CEO di Engineering

Il Consiglio di Amministrazione di Engineering ha conferito a Maximo Ibarra pieni poteri e deleghe operative per il ruolo di Chief Executive Officer di Engineering, perfezionando quanto deliberato nell’Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2021 che lo aveva nominato Designated CEO. Massimo Cunico è stato nominato nuovo Chief Financial Officer (“CFO”) di Engineering.

Per Maximo Ibarra l’ingresso nel Gruppo in qualità di CEO rappresenta anche l’inizio del suo percorso imprenditoriale come partner dei fondi azionisti del Gruppo, Bain Capital e Neuberger Berman Renaissance Partners.

Il nuovo Ceo di Engineering ha dichiarato che si tratta di un momento straordinario di cambiamenti, ricco di opportunità. Le tecnologie possono e devono portarne celermente i benefici a tutti. Per questo Ibarra si è detto entusiasia di guidare Engineering, campione della Trasformazione Digitale che per competenze, ambiti di intervento e dimensioni è pronta ad amplificare le ricadute positive di questi cambiamenti su cittadini, industria e servizi.

Oltre alla più recente esperienza alla guida di Sky Italia, Maximo Ibarra, 52 anni, è stato Amministratore Delegato di KPN fino al 2019. Precedentemente aveva ricoperto il ruolo di CEO di Wind Tre. Oggi guida anche la task-force Digital Transformation del B20, è membro del CdA di Mediobanca e docente di Marketing Digitale alla LUISS Guido Carli.

Gli azionisti e il CdA di Engineering ringraziano Paolo Pandozy, che, con la sua passione e capacità di visione, ha guidato per tanti anni il Gruppo in un percorso di crescita continua ed entusiasmante, portandolo a diventare leader italiano della Trasformazione Digitale.

Massimo Cunico assume la carica di CFO di Gruppo, subentrando ad Armando Iorio. Cunico, 49 anni, inizia la sua carriera nel 1997 in Pirelli S.p.A, dapprima in Italia e poi assumendo ruoli e crescenti responsabilità a livello internazionale fino a rivestire la carica di VP e CFO Pirelli Tire North America nel 2019.

Gli azionisti e il CdA ringraziano Armando Iorio che, con le sue competenze e la sua appassionata dedizione ha contribuito con successo alla crescita e al rafforzamento di Engineering nel ruolo di CFO. Armando Iorio continua ad operare in Engineering come membro del CdA.