Maticmind, il nuovo Cfo è Luca Francesco Giangualano

Maticmind ha nominato Chief Financial Officer, Luca Francesco Giangualano, una scelta, si legge in una nota, volta a rafforzare la posizione dell’azienda come leader sul mercato italiano dell’ICT.

Giangualano fino ad agosto 2021 ha ricoperto il ruolo di Head of Group Budgeting and Control e di Head of Group Finance, Treasury & Insurance presso il gruppo multinazionale Coesia, specializzato in soluzioni industriali e di packaging. Dal 2009 al 2012 è stato invece responsabile della Tesoreria del gruppo CLN, uno dei protagonisti nel panorama mondiale dell’acciaio e dell’assemblaggio di componenti per l’automotive. In precedenza ha ricoperto diversi ruoli nell’area finanza del gruppo Fiat (durante la gestione Marchionne), dopo aver iniziato il suo percorso professionale nel 2003 in KMPG Business Advisory Service, in seguito alla laurea in Economia ed al conseguimento di un PhD in Business Management presso l’Università di Torino e un Executive MBA presso la Business School ESCP Europe.

Il suo approdo in Maticmind, che ha fatturato oltre 300 milioni di euro nel 2020, punta a dare continuità al processo di rafforzamento del gruppo, che a oggi ha oltre 900 dipendenti.