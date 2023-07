Maticmind diventa Cisco Premier Provider

Il system integrator Maticmind annuncia di aver ottenuto la certificazione Cisco Premier Provider.

Un riconoscimento che evidenzia il grande percorso di investimenti, crescita e sviluppo che Maticmind ha intrapreso nel settore dei “managed services”, supportando e gestendo un’ampia rete di clienti, oggi superiore a mille (di cui il 50% rappresentato da realtà pubbliche). I servizi gestiti, infatti, rappresentano un ramo in forte espansione nel mondo ICT: nel mercato Cyber Security, ad esempio, Anitec-Assinform stima per il 2023 una crescita del 16,7%, 2,5% in più rispetto alla crescita base del mercato Cyber Security.

Le aziende pubbliche e private sempre più spesso decidono di concentrarsi sul proprio core business delegando ad altri la gestione del proprio ambiente ICT, anche considerando il cosiddetto skill shortage, ovvero dalla carenza endemica di figure professionali con le opportune specializzazioni. Maticmind arricchisce il suo portfolio di servizi gestiti, facendo leva anche sulle tecnologie Cisco Systems.

“La nostra leadership spazia dal Networking alla Cyber Security, passando per Data Center, Cloud e molto altro. Siamo un gruppo in grado di offrire soluzioni complete ai nostri clienti, per questo siamo sempre alla ricerca di nuovi modelli di business e sviluppiamo soluzioni che ci contraddistinguano dagli altri system integrator. Abbiamo deciso di investire nel settore dei servizi gestiti, che sappiamo essere ricco di opportunità, attraverso processi di formazione, acquisizione nuove competenze, sviluppo di nuovi servizi. Questa certificazione rappresenta un grande riconoscimento per il lavoro fatto durante gli ultimi anni, che ha visto l’azienda svilupparsi e consolidarsi in Italia e all’estero” dichiara Luciano Zamuner, Amministratore Delegato di Maticmind.

Il rapporto fra Maticmind e Cisco è sempre più consolidato, grazie ad una collaborazione iniziata quasi trenta anni fa: Maticmind è, infatti, uno dei Gold Integrator Partner storici di Cisco (realtà di riferimento a livello globale nel mondo IT). Molteplici sono i riconoscimenti che, nel tempo, Maticmind ha ricevuto da Cisco, tra i quali, nell’ultimo anno, l’Italian Partner of the Year ed il Region EMEA IoT Partner of the Year.

Maticmind vanta oggi oltre 1500 dipendenti e ha chiuso il 2022 con ricavi proforma superiori a 440 milioni di euro.