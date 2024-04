Mastercard supporta il fintech con “Mastercard For Fintechs”

Il programma “Mastercard For Fintechs” dedicato alle fintech, con una competizione al centro, prenderà vita a Milano, Parigi, Madrid e Amsterdam per sostenere le fintech nel loro percorso di crescita attraverso un accesso privilegiato a sessioni educational e una serie di eventi

I partecipanti avranno la possibilità di accedere con accesso preferenziale al programma ‘Start Path’ di Mastercard, partecipando a sessioni di mentoring con esperti e pionieri dell’ecosistema e con la possibilità di competere ad un premio finale dal valore di 50.000 euro

A partire da oggi possono candidarsi tutte le fintech che operano in almeno uno dei Paesi dell’Europa occidentale: Italia, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo

Milano, 17 aprile 2024 – Mastercard annuncia il lancio di ‘Mastercard For Fintechs’, il programma dell’azienda pensato per supportare le fintech, dotandole di strumenti e competenze di prim’ordine, per guidarle nella loro crescita continua e spingerle al livello successivo.

‘Mastercard For Fintechs’ è stata ideata da Mastercard in risposta al contesto sfidante per la ricerca di investimenti che le fintech hanno affrontato nel recente periodo, offrendo loro un valido supporto per proseguire nel loro percorso di crescita in modo sostenibile e redditizio al tempo stesso. In qualità di network partner di riferimento per il mondo fintech[1], la collaborazione di Mastercard con le fintech offre promettenti opportunità in termini di formazione, competenze, networking e strumenti esclusivi per aiutarle a crescere.

“Come Mastercard siamo entusiasti del lancio in Italia di un programma dedicato alle fintech, in quanto crediamo fortemente nella spinta innovativa di questo settore in uno scenario in continua evoluzione tecnologica e di fronte a sfide molto eccitanti come quelle del mondo dei pagamenti. Il nuovo programma, che propone una competizione al suo interno, è un’ulteriore conferma di come Mastercard voglia supportare le fintech che operano nel nostro Paese ad andare oltre i confini del possibile, facendo emergere e premiando le idee e le soluzioni più innovative e meritevoli”, ha dichiarato Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard.

Il programma ‘Mastercard For Fintechs’ offre un accesso esclusivo e gratuito ad una piattaforma di learning di Mastercard dedicata alle fintech, insieme alla partecipazione a una serie di eventi che si svolgeranno in tutta l’Europa occidentale e all’opportunità di partecipare a una competizione dedicata alle fintech unica nel suo genere. I partecipanti beneficeranno di opportunità di networking, visibilità e finanziamento, oltre a ricevere una formazione di alta qualità e la possibilità di poter fare affidamento sul network e sulle soluzioni di Mastercard, creando un legame duraturo con l’azienda.

La competizione è dedicata alle fintech in fase di pre-seed, seed o di investment stage di serie A, che hanno implementato una soluzione concreta e operano in almeno uno dei seguenti Paesi europei – Italia, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo – nei settori dei pagamenti, del Web3 e della blockchain, dei nuovi flussi di pagamento, di banking & PMI, di embedded finance e/o ESG.

A seguito di una prima selezione, i partecipanti alla competizione Europea prenderanno parte a 4 competizioni locali che si svolgeranno da giugno a ottobre a Milano, Parigi, Madrid e Amsterdam, con 8 realtà fintech in gara in ogni città, tra le quali saranno selezionati 2 vincitori locali. Successivamente, gli 8 vincitori locali si sfideranno nell’evento finale, che si terrà a fine anno a Parigi. Le fintech dovranno presentare i loro progetti di fronte a una giuria composta da membri Mastercard e partner esterni, con a seguire una sessione di Q&A, che valuterà ogni progetto in base a una combinazione di criteri, come l’esperienza del team, il grado di innovazione del progetto, insieme alla sua salute finanziaria, alla redditività a lungo termine, al potenziale di scalabilità e all’integrazione strategica con Mastercard.

Il vincitore dell’evento finale riceverà un premio priceless che si tradurrà in un supporto marketing dal valore di 50.000 euro, comprensivo dell’accesso agli asset di sponsorizzazione di Mastercard, di una corsia preferenziale per accedere alla giornata di selezione finale del programma “Start Path” e al supporto di mentoring da parte di esperti e fondatori dell’ecosistema.

“In Mastercard, le partnership sono da sempre alla base del nostro DNA, in quanto rispecchiano il modo in cui l’azienda innova con un forte orientamento al futuro, creando un impatto significativo e al tempo stesso sostenibile per l’intera società. In questo contesto, i nostri programmi di rilevanza mondiale favoriscono l’innovazione, accelerano la crescita e semplificano il lancio di questo tipo di iniziative. Gli strumenti digitali di Mastercard sono infatti progettati appositamente per supportare le fintech in ogni ambito e in ogni fase della loro crescita. Siamo pertanto entusiasti di vedere presto numerose fintech provenienti da tutta l’Europa occidentale unirsi a noi in questo programma inaugurale”, ha affermato Eimear Creaven, Division President, Western Europe di Mastercard.

Il programma ‘Start Path’ di Mastercard ha già coinvolto oltre 380 fintech di 54 Paesi, con più di 10 “unicorni” emersi dal programma, tra cui Revolut, Razorpay e Airwallet. Inoltre, solo nel 2023, Mastercard ha siglato 50 accordi commerciali con i propri clienti.